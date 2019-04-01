Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Teşekkür Klibi

AK Parti'den Teşekkür Klibi

34 dakika önce

31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından AK Parti sosyal medya hesaplarından teşekkür klibi yayınlandı.

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31 Mart seçimlerinde alınan sonuçların ardından AK Parti sosyal medya hesaplarından teşekkür klibi yayınlandı.

yerel seçimlerinden ardından alınan sonuçlar için AK Parti sosyal medya hesaplarından 1,5 dakikalık teşekkür klibi yayınlandı. yayınlanan klibin sonunda "Teşekkürler Türkiye" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

AK Parti, Politika
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