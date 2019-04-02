AK Parti'den teşekkür mesajı
1 saat önce
AK Parti, "Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" açıklamasını yaptı.
AK Parti
, "Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" açıklamasını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:17
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