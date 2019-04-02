Son Dakika Haberleri: AK Parti'den teşekkür mesajı

AK Parti'den teşekkür mesajı

1 saat önce

AK Parti, "Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" açıklamasını yaptı.

AK Parti'den teşekkür mesajı, System.String[]
AK Parti, "Halkımız; 15'i büyükşehir olmak üzere 24 il, 536 ilçe ve 200 beldede yine AK Partimizi tercih etmiştir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:17 

Ekonomi
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