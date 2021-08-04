AK Parti'den Tokat İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir ve Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Armağana Adnan Erdoğan'ı ziyaret etti.

Aldemir, 7 Temmuz 2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 2021/307 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü görevinden, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Erdoğan ile bir süre sohbet eden Aldemir, Erdoğan'a başarılar diledi.