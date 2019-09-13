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AK Parti'den TÜGVA'ya ziyaret

1 saat önce

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

AK Parti'den TÜGVA'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

TÜGVA Samsun İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen ziyarette AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Emre Çakan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Muştu ve Merve Özön ile TÜGVA Samsun İl Yönetim kurulu bulundu.

Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlere yönelik kültürel, sportif ve sanatsal eğitimler ile faaliyetler düzenlediklerini anlatan Demir, Samsun'da yaşayan üniversiteli gençlere barınma ve yurt imkanı sağladıklarını vurguladı.

Aksu da ziyareti çok önemsediğini belirterek, "Türkiye Gençlik Vakfı ülke genelinde donanımlı gençler yetişmesi için güzel ve anlamlı faaliyetler yapıyor. Tüm ekibinize tebrik ve teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyaret sonunda AK Parti'li heyete Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

AK Parti, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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