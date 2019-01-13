AK Parti'den Tunceli'de Aday Tanıtım Toplantısı

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu
, Tunceli
'de partisinin 8 ilçe ve 1 belde belediye başkan adaylarını açıkladı.
Tunceli İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tunceli Aday Tanıtım Toplantısı'na AK Parti İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih
Tek, belediye başkan adayları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Toplantıda konuşan Yeneroğlu, Türkiye
'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini söyledi.
AK Parti'nin Tunceli'ye önemli yatırımlar yaparak kenti modern ve yaşanabilir bir hale getirdiğini ifade eden Yeneroğlu, "Sadece iki yılı geçmeyen bir zaman diliminde belki de Tunceli son otuz, kırk yılda almadığı hizmeti almıştır." dedi.
Vatandaşların yapılan hizmetten memnun olduğunu belirten Yeneroğlu, şunları kaydetti:
"Bunu sokakta takdir etmeyecek insan yoktur diye düşünüyorum. Demek ki biz de bunu sadece orada bırakmayacağız. Birilerinden çekinen, korkan, birilerinin kimlik siyasetine alet olan kişi ve gruplara karşı demokratik iradenin en güçlü bir biçimde, kimlikten ziyade hizmetten yana olduğu, hizmetin olduğu yerde de herkesin kimliğini özgür bir biçimde yaşayabileceği bir ortam oluşturmakla hep birlikte mükellefiz."
AK Parti İl Başkanı Fatih Tek de "Biz 7 ilçemizde, bir beldemizde ve il merkezimizde belediye başkanlığını almaya talibiz." dedi.
Konuşmaların ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, adayları tek tek çağırarak tebrik etti.
AK Parti'nin Tunceli'deki ilçe belediye başkan adayları şöyle:
"Tunceli merkez, Gökhan Arasan. Hozat
, Songül Acar. Nazımiye, Erkan Özdoğan. Mazgirt
, Murat Becerikli. Ovacık
, Turhan Kılıç. Pülümür
, Şevket Tanık. Pertek
, Recai Vural. Çemişgezek
, Metin Levent Yıldız. Mazgirt ilçesi Akpazar
beldesi, Murat Gerçek."