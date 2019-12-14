AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret

6 saat önce

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Atıl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret, System.String[]

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Atıl Uzelgün Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.


Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Parti yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette huzurevinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Ahlatcı, huzurevi sakinleri ile hem sohbet etti hem de onlardan gelen talepleri dinledi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, yaşlılara verdikleri önem ve saygının gereği olarak bu tür ziyaretleri sıklıkla gerçekleştirdiklerini söyledi.


Ahlatcı, AK Parti iktidarında yapılan yasal düzenlemelerle engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin yükseltildiğine dikkat çekti. Ahlatcı, gencinden yaşlısına, engellisinden sağlıklı bireyine toplumun tüm kesimleriyle yakından ilgilendiklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü
Bülent Arınç'tan Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partiye ilişkin ilk açıklama Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek partisiyle ilgili ilk anket değerlendirmeleri geldi AK Parti'de 3 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti

Son Dakika Haberleri
00:05 Otomobil kaza sonrası toplanan kalabalığa daldı: 6 yaralı - Son Dakika
00:02 Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 15 Aralık 2019 - Son Dakika
00:00 Tren kazasında ölen 3 kişinin taziyesine giden akrabaları kazada yaralandı - Son Dakika
00:00 Hasarlı kaza tutanağı tutan sürücülere otomobil çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:07:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den ulu çınarlara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]