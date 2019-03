AK Parti'den Vefa Yemeği

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşundan bu yana emeği geçenler için vefa yemeği düzenlendi.

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından, partinin kuruluşundan bu yana emeği geçenler için vefa yemeği düzenlendi.



Yüzlerce partilinin bir araya geldiği yemeğe AK Parti'de bugüne kadar görev yapmış, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, İl Başkanları, Merkez İlçe Başkanları, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın Kolları Başkanları, Gençlik Kolları Başkanları ve teşkilatta görev almış yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Yemekte açılış konuşmasını yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "17 yıldır ilmek ilmek bu davayı ören arkadaşlarımız ve bizler bu kutlu yolda ülkemizi bir uçurumun eşiğinden aldık bu günlere gelinceye kadar çok badireler atlattık. Bu davaya gönül vermiş her fert bunları çok iyi bilir. Her birinize verdiğiniz emekten davamıza ülkemize birliğimize ve dirliğimize sağladığınız katkılar için şükranlarımı sunuyorum Allah Hepinizden razı olsun" dedi.



Daha sonra Erzincan Belediye başkanı Cemalettin Başsoy konuşmalarında, "Kurulduğu günden bu güne kadar bu teşkilata gönül vermiş, İl başkanımızın dediği gibi AK Parti ve memleket davasını Erzincan'da ilmek ilmek işlemiş tüm yol arkadaşlarıma dava arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vefa kelimesi İstanbul'da bir semtin adı değildir, vefa kelimesi Türk Dil Kurumunda ki bir kelimenin adı değildir. Vefa zor zamanlarda dar zamanlarda ülkeye memlekete davaya sahip çıkmanın adıdır. Vefa bugün burada bulunan Abdurrahman Keleş'tir, Vefa bugün burada bulunan Yüksel Çakır'dır, Vefa bugün burada bulunan Mehmet Buyruk'tur, Vefa bugün burada bulunan AK Partililerdir, Binali Yıldırım'dır. Vefanın adı Erzincan'dır. Bu davaya gönül vermiş dava arkadaşlarımın asla küskünlük diye bir lüksü olamaz. İşte bugün Erzincan'da biz bunu yaşıyoruz bu davada bu yolda görev değişmeler oldu ama her defasında hep beraber birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde AK Partinin Bayrağını dikmeyi başardık" dedi.



Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ise, "AK Parti sizin gençlik yıllarınız, AK Parti sizin saçınızda ki siyahlara ak düşen aklar, AK Parti sizin evladınız, AK Parti sizin davanız. Dolayısıyla kuruluşundan bu güne özellikle aramızdan ayrılanları Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. AK Parti gerçekten de büyük bir ailedir, Türkiye'nin sigortasıdır. Biz birlik olacağız beraber olacağız birlikte rahmet vardır düşüncesiyle hadisi şerifin sözüyle birlikte hareket edeceğiz ve bu birlikteliği muhafaza edeceğiz" dedi.



Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ise açıklamasında, "Türkiye'de vefa deyince Erzincan akla geliyor. Bunu Türkiye'nin bütün toplantılarında yerleştirdi. Kim? Bu toprakların yetiştirdiği Erzincan'ın medarı iftiharı Binali Yıldırım vefa deyince hemen o akla geliyor. Ebetteki destekçisi sizsiniz onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Geçen hafta Cumhurbaşkanımız buraya geldi onun için her gün teşekkür etsem, her gün bu kürsüden size minnetlerimi söylesem gerçekten yetmez. Çünkü Cumhurbaşkanımız doğum günü geldi buraya Erzincan'ı seçti ve en vefalı arkadaşıyla birlikte Erzincan'a geldi. Karşılığında sizde vefanızı gösterdiniz. Bu seçimde inşallah adayımız Cemalettin Başsoy'u Erzincan'a yeniden belediye Başkanı yapacağız. Neden? Cumhurbaşkanımız Erzincan'a çok önem veriyor. Birde bizim son Başbakanımız Binali Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecek inşallah. Çok umutluyuz ve bir Erzincanlı İstanbul'u yönetecek. İstanbul'u yönetirken her zaman diyor ki ben nerede olursam olayım bir yanım Erzincan diyor. Öyleyse bizde inşallah Birlikte kardeş şehir olursak Erzincan'da işler biraz daha iyi gider. Ayrıca iki AK Parti Milletvekili gönderdiniz meclise Allah sizden razı olsun bunu siz başardınız biz değil. Erzincan Belediye Başkanımızı da biraz çalışıp bize verin. Hep birlikte ne ihtiyacımız varsa birlikte yapalım" dedi. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Trans Birey CHP'nin İlçe Yönetimine Girdi

İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar

UEFA'yı Protesto Eden Taraftarlar, Kale Direklerine Zincir Çekti

Erdoğan'la Birlikte Sahneye Çıkan İbrahim Tatlıses, Nereden Nereye Şarkısına Eşlik Etti