AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum Açıklaması

6 saat önce

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde görev yapan bir çalışanın belediyeye ait paraları alarak ortadan kaybolması ve daha sonra yakalanması hakkında konuştu.

AK Parti'den Yalova Belediyesindeki olayla ilgili ilk yorum Açıklaması, System.String[]

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde görev yapan bir çalışanın belediyeye ait paraları alarak ortadan kaybolması ve daha sonra yakalanması hakkında konuştu. Bağatar, "Siyasi değil, adli bir konudur. Ama her neresinden bakarsanız korkunç bir yolsuzluktur" dedi.


Yalova Belediyesi Muhasebe Servisi'nde görev yapan R.E. adlı personel, belediye hesabındaki paraları zimmetine geçirerek ortadan kaybolmasından yaklaşık 24 saat sonra Denizli'de yakalanmıştı. Yalova'ya getirilen belediye personelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.


AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, il binasında basın toplantısı düzenledi. Bağatar, konunun korkunç bir yolsuzluk olduğunu söyleyerek, "Bu adli bir konudur. Siyasi değildir. Biz de takipçisiyiz. Maalesef gelişmeleri hep birlikte izlemekteyiz. Şu ana kadar iddialar ve yapılan tespitler şunu gösteriyor ki, Yalova Belediyesi tarihinin en büyük yolsuzluğu ile karşı karşıyadır. Aldığımız bilgilere göre sahte evraklar düzenlenerek paravan şirketler aracılığı ile para kaçırılmış. Belediye kayıtlarında olmamasına rağmen sahte evrak düzenlenerek olmayan paralar tahsil edilmiş. Yapılan incelemelerde bu paraların tahsil edildiği, paranın bir kısmının tahsil eden kişide kaldığı, büyük çoğunluğunun ise bir firmanın ofisine poşet içerisinde bırakıldığı ve adı geçen belediye çalışanı tarafından daha sonra bu poşetteki paraların alınarak talimat veren kişinin söylediği yerlere paylaştırıldığı tespit edilmiştir. Olayın gerçekleşme şekli ve çalınan paranın büyüklüğüne bakıldığında organize bir şekilde gerçekleştiği açık bir şekilde belli oluyor. En üzücü olan kısmı, vatandaşlarımızın kendi eliyle belediyeye yatırdığı paraların zevk ve sefa içinde yaşayan birileri tarafından çalınmış olmasıdır. Bin bir zorlukla emekli parasını aldıktan sonra bastonuna tutunarak belediyeye vergi ve su parası yatıran teyzelerimizin, ay sonunda maaşını zor yetiren, canından, dişinden, çocuklarının rızkından artırarak su parasını ödeyen hemşehrilerimizin parasının çalınması kabul edilemez. Olayın gerçekleşme şekli itibari ile bakıldığında her iki şekilde de manzara korkunçtur. Birincisi iddia edildiği gibi organize bir şekilde belediyenin içi boşaltılıyor ve bu paralar söylenen kişilerin cebine gidiyor ise bu Yalova'nın karşı karşıya kaldığı ve uzun süre etkisinden kurtulamayacağı bir meseledir. Kamuoyunda konuşulana bakarsak, bu soygun ve talan yaklaşık 4 yıldır devam ediyor. Bu soygunu ifade eden kişiler ise saldırıya uğrayarak şehir merkezinde dövülüyor. Hırsızlığın gizlenmesi için baskı kurulmaya çalışılıyor. Eğer ikinci iddia doğru ise, belediyeyi içeride çalışan bir şebeke soydu ise daha vahimdir. Demek oluyor ki becerisizlik had safhadadır. Kendi başkan yardımcılarına ve çalışanlarına söz geçiremeyen bir belediye kabul edilemez" diye konuştu.


"Memleketin için kaç tane faydalı iş yaptın"


AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yurt dışı gezilerini de eleştiri yağmuruna tuttu. Bağatar açıklamasının devamında, "Belediye yönetmek sorumluluk işidir. Soruyorum; 'Seçimlerden sonra kaç gün mesai yaptınız, kaç gün gezdiniz? Henüz seçimlerin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen kaç yurt dışı tatili yaptınız, kaç il dışı gezi yaptınız, kaç tane memleketiniz için faydalı iş yaptınız? Lütfen orantılayınız.' Bütün bu yurt dışı gezilerin parası nereden ödendi? Bizim belediyemizin zevk ve sefa için harcanacak bu kadar parası vardı da onun için mi esnaf perişan edildi, veznelere haciz geldi. Bütün Yalovalı hemşehrilerimize soruyorum; 'Daha öne Yalova Belediyesi böyle büyük bir yolsuzluk ve skandala bulaştı mı?' Konu her neresinden bakarsanız korkunç bir yolsuzluktur. Görünen o ki olayın gerçekleşme itibari ile olayın ortaya çıkacağı ve patlak vereceği belediye yönetimi tarafından anlaşılmış ve çarşamba günü belediye çalışanı ortadan kaybolmuştur. Fakat belediye yönetimi neden hemen şikayetçi olmamış ve gece sabaha kadar belediyede toplantı yapılmıştır. Neden şikayetçi olmak için ertesi günü beklemiş ve bu arada neyin hazırlığını yapmıştır? İddialara göre skandalın patlak vereceğini anlayan belediye yönetimi, olayı kurgulayarak suçu kişilerin üzerine atmış ve işin içinden 'Biz hırsızı bulduk, tam yakalıyorduk, elimizden kaçtı' diyerek sıyrılmaya çalışmaktadır. Dikkatinizi çekerim; konu önce ortaya çıktı, sonrasında belediye şikayetçi oldu. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış derler buna" şeklinde konuştu. - YALOVA

Yalova Belediyesi, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:22 Kaynak: İHA
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