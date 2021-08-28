AK PARTİ'DEN YANGIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günde söndürülen orman yangınlarının ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, yangınlar sırasında sosyal medya üzerinden yapılan sorumsuz paylaşımların vatandaşlar arasında infial uyandırdığını belirterek, Bu öyle bir duruma geldi ki millet 'terör amaçlı mı yakılıyor' diye sokağa döküldü. 17 yaşındaki çocuk devletin kaymakamına kimlik sordu dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen toplantıya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MKYK üyeleri Öznur Çalık, Lütfiye Selva Çam, Haluk İpek, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu katıldı. Toplantıda 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde etkili olan yangın hakkında bilgi veren İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Yangın 28 Temmuz saat 1200'de Manavgat'ta başladı. Devamında Alanya, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde etkili oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Ormancılık Bakanımız Bekir Pakdemirli geldi. Bakanlarımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekrem Pakdemirli gerek Ulualan mevkiinde bulunan Yangın Yönetim Merkezi gerekse Manavgat Gençlik Merkezi'ne kurulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yangının söndürme ve yardımlarla ilgili çalışmaları koordine ettiler dedi.

'İLK ETAPTA 4 TRAKTÖR TESLİM EDİLDİ'

Yangının ikinci günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, üçüncü günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun ilçeye geldiğini anlatan başkan Taş, Yangının 4'üncü günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Manavgat'a gelerek, Ulualan mevkiinde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde Manavgat Gençlik Merkezi'ndeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerden bilgi aldı ve talimatlarını verdi. Ardından Kalemler Mahallesi'nde yangından zarar görenlerle görüştü. Bu sırada traktörü yanan bir vatandaş, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ben geçimimi bu traktörle sağlıyordum. Artık geçim şansımız kalmadı' sözü üzerine Bilim ve Sanayi Bakanımıza köyde traktörleri yanan vatandaşların traktörlerinin temini için talimat verdi. İlk etapta 4 traktör teslim edildi. Toplamda 20 traktör zarar görmüştü, geri kalanlar da daha sonra vatandaşlarımıza verilecek diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, sözlerini şöyle sürdürdü

Bu Antalya'mızda yaşadığımız Türkiye'nin en büyük yangın afetidir. 60 bin hektar ormanımız zarar gördü. 8 kişi bu yangınlarda hayatını kaybetti. Bu büyük bir yangın afetiydi maalesef can kayıpları ve yaralanmalar yaşandı. 1410 bağımsız bina hakkında hasardan dolayı yıkım kararı verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bizzat kapı kapı ve ev ev dolaşarak hasar tespit çalışmalarına nezaret etti. Sayın Bakanın 4 ilçede gitmediği mahalle kalmadı. Yangın nedeniyle 1410 bina ağır hasar gördü. Yangın nedeniyle zarar görenlerin hesaplarına toplam 35 milyon 664 bin lira yatırıldı. Konteyner talep eden 414 kişiye konteynerler kurularak teslim edildi. Hayvan zararları da oldu. Bölgede 240 büyükbaş, 3 bin 94 küçükbaş, 2 bin 582 arılı kovan, 2 bin 674 arısız kovan telef oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvanları telef olan vatandaşlara 570 küçükbaş, 80 büyükbaş hayvanla birlikte 74 sağım makinesi, 188 yemlik suluk teslim edildi, daha da devam ediyor. Yangında toplam 33 bin 817 dekar alanda ağaçlar ve 1122 dekar tarla ile 55 dekar sera yanarak zarar gördü.

AK Parti'liler olarak yangının başından bugüne kadar hep sahada olduklarını anlatan Başkan Taş, Karaöz'de evi zarar gören İbrahim amcamızın evi, 15 günde yapılarak kendisine teslim edildi. İnşallah önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın Antalya ziyaretinde kendisi ve eşini yeni evinde ziyaret edecek diye konuştu.

'O KADAR HIZLI BİR YANGIN Kİ ÖNÜNDE DURMA ŞANSIMIZ YOKTU'

Mesleği orman mühendisliği olan AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, bu sene Türkiye genelinde cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınları olduğunu belirterek, Bugüne kadar bizde orman yangınlarının yıllık ortalaması 15-20 bin hektardı. Ama bu sene Türkiye genelinde toplam yangınlar 150 bin hektarı geçti. En büyük yangın olan Manavgat'ta yangın 28 Temmuz'da Manavgat Yeniköy'de başladı. Çok kısa sürede yerleşim yerlerini yaktı, geçti. O gece Kepezbeleni'ndeki yangın, mahalleleri yakarak hızlı şekilde gece saat 0330 civarında Manavgat'a kadar geldi. O bir orman yangını değil, afetti. O kadar hızlı bir yangın ki önünde durma şansımız yoktu. İnsanların uyanık olması ve köylerin erken boşaltılması can kayıplarını önledi. Manavgat Hastanesi'ni tehdit eden yangını Sarılar Mahallesi'nde ancak kesebildik. Normal bir yangın olsaydı ormanda söndürülebilirdi. Ama yaşananlar bir afetti. İlk gün toplam zarar gören alan 10 bin hektarı buldu dedi.

Yangınların önünün kesilmemesi durumunda Alanya'da turizm tesislerine kadar her yerin yanabileceğini anlatan milletvekili Aydın, Manavgat yangını Kızıldağ'da kesilmemiş olsaydı bugün Beşkonak Vadisi ve Kapan Celle Hattı'nda hala yangın devam edecekti. Amerika'da devam eden yangınlar var, söndürülmesi için ekim ayı konuşuluyor, bizimki de öyle olabilirdi diye konuştu.

'17 YAŞINDAKİ ÇOCUK DEVLETİN KAYMAKAMINA KİMLİK SORDU'

Yangının kuvvetli rüzgarla birlikte çok hızlı şekilde her yere yayıldığını ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü söyleyen Milletvekili İbrahim Aydın, bu sırada sosyal medyada yapılan sorumsuz paylaşımların vatandaşları paniğe sevk ettiğini belirtti. Vatandaşların 'Acaba köylerimizi teröristler mi yakıyor' diye endişe duymaya başladığını ve bu sırada çok da hoş olmayan görüntülerin ortaya çıktığını anlatan İbrahim Aydın, Millet, 'evlerimiz, ormanlarımız, köylerimiz terör amaçlı mı yakılıyor' diye sokağa döküldü. Köylerin girişlerinde yol kesmeler oldu. 17 yaşındaki çocuk devletin kaymakamına kimlik sordu. Devlet güçlerinin hızlı ve etkin müdahalesi ve insanları ikna etmesiyle bu durumu kısa sürede aşmamız çok iyi oldu dedi.

'EVLERİMİZİ TAŞTAN YAPACAĞIZ'

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Orman Genel Müdürlüğü'nün yanan sahalarla ilgili çalışmalara başladığını söyleyerek, Orman yangının etkileyen faktörler; arazinin yapısı, iklim şartları bunları değiştiremeyiz. Yanıcı maddeyi değiştireceğiz. Köylerin etrafına bantlar oluşturup hızlı yanan kızılçam yerine yangına dayanıklı defne, keçiboynuzu gibi ağaç ekeceğiz. Evlerimizi taştan yapacağız. Bu yangında gördük, vatandaşımız evini ağaçtan yapmış, odunu evinin duvarına dayamış alt kata samanlık yapmış. Sonuçta yangında evde yandı gitti orman teşkilatı çalışmaya başladı. Yangına dayanıklı bir orman yapısı kurma çalışmalarına başladı diye konuştu.

Toplantıda AK Parti MKYK üyeleri Öznur Çalık ve Tuba Vural Çokal da yangın sırasında ve yangının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.