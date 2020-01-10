AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı - Son Dakika

AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

6 saat önce

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.

AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı, System.String[]

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.


Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım; yürütme kurulu, 3 ilçenin başkan vekilleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda yeni ilçe başkanlarının 23 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00'te Van Ferit Havaalanında karşılanmaları kararlaştırdı. Çalım, pazartesi günü saat 13.00'te havaalanında karşılamanın ardından ilçe başkanlarının konvoy eşliğinde ilçelerine gönderileceğini söyledi. Çalım, yeni ilçe başkanları ile birlikte İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da Van'a geleceğini söyledi. - VAN

İpekyolu, AK Parti, Tuşba, Van, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı
Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi

Son Dakika Haberleri
23:07 Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
23:01 İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haber
22:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika Haber
22:52 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 23:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]