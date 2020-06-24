AK Parti'den yeni kanun teklifi - Son Dakika

AK Parti'den yeni kanun teklifi

AK Parti'den yeni kanun teklifi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: İzmir Belediye Başkanının açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz.

AK Parti'den yeni kanun teklifi

Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş:

İzmir Belediye Başkanının açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP, HDP'nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir"

"Sigara fabrikalarına kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorunluluğu getiriyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 45'e kadar çıkartılabilecek"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "İzmir Belediye Başkanının açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP, HDP'nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, TBMM'de basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamada bulundu ve sorularını cevapladı. Muş, kanun teklifinin 34 maddeden oluştuğunu belirterek, Tarım ve Ormancılık ile ilgili olduğunu ifade etti. Muş, "Orman arazilerinde bozuk zeminler vardı. Bunların hem doğaya hem ekonomiye kazandırılması için tıbbi aromatik bitki üretiminin önünü açıyoruz. Sahipli arazilerde ağaç kesim ile izin alınmadan ağaç kesimi ile alakalı 308 lira para cezası uygulaması vardı. Araziler sahipli olsa dahi beş metreküpe kadar 500 TL, bundan sonraki her metreküp için 100 TL para cezası uygulaması getiriyoruz. Makaron, yaprak sigara kağıdı, filtresi, alkol üretim ve tanıtımı ile ilgili denetim Tarım Bakanlığı'na alınmaktadır. Bakanlık izini olmadan makaron, sigara kağıdı, filtresi işletmesi kuran ve işletenlere bir yıldan üç yıla hapis cezası ile 5 ile 10 bin gün arasında idari para cezası getiriyoruz. Sigara fabrikalarına kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorunluluğu getiriyoruz. Cumhurbaşkanı kararı ile yüzde 45'e kadar çıkartılabilecek. Hobi bahçeleri olarak bilinen ve birinci sınıf tarım arazilerine yapılan hiçbir izni, ruhsatı olmayan yapılar artış göstermektedir. Hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız herhangi bir yapı almamalarını özellikle rica ediyoruz. Tarım arazilerine yapılan yapılarla ilgili cezalar arttırılıyor. Bin TL az olmamak üzere her metrekare için 10 TL ceza kesilecektir" dedi.

Muş, tarım arazilerinin tarım dışına çıkarılmasına ilişkin mevzuatta değişiklikler yapıldığını aktararak, izin alınan amaçtan başka bir amaçla asla kullanılmayacak. Her amaç değişikliği için Tarım Bakanlığı'ndan ve ilgili kamu idarelerinden izin alınmasını zorunlu hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Muş, şöyle konuştu:

" Taklit ve tağşiş ürünlerle ilgili olarak idari para cezalarının 50 bin liradan 500 bin liraya çıkartılabilecek. Taklit, tağşiş ürün tekrardan piyasaya iki yıl içinde sürüldüğünün tespiti halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası, beş ile on yıl faaliyetten men edileceklerdir."

Hobi bahçelerinde yönelik soruya Muş, "Ceza vardı, hem ağırlaştırıyoruz hem de bu ceza kestikten sonra iki aylık süre veriyoruz. Bunu keski haline getirin diyoruz. İki ay sonra uygulanacak üç katı ceza uygulanmayacak, yıkım işlemi gerçekleştirilmeyecek" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İzmir bayrağı", "İzmir parası" söylemine Muş, "Son derece tehlikeli ve sakıncalı bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İzmir'e ayrı para birimi, bayrak demek, bunlar egemenliğin simgeleridir. Bu tip söylemlerin Türkiye'ye faydası olmaz. Sinsi planın tezahürü olarak değerlendiriyoruz. İzmir Belediye Başkanı'nın açıklamasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. CHP, HDP'nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini seçmiş olması ve açıklamaların yapılmış olması çok talihsizdir" dedi.

Mehmet Muş, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'den yeni kanun teklifi - Son Dakika

Son Dakika

00:55 Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı 00:42 Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar 00:30 Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı 23:55 ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı 21:31 Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:28 Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatlerde uygulanacak, hangi işletmeler açık olacak? 12:26 Esenyurt'ta sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi! Araçların zarar gördüğü anlar kamerada 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı
Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar
00:35
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
00:17
Trump, anketlerde Demokrat rakibi Biden'ın 14 puan gerisinde kaldı
00:17
Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen kadın intihara kalkıştı
00:10
Liverpool, evinde Crystal Palace'ı 4-0 mağlup etti
00:03
Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek hafta koronavirüs vaka sayısı 10 milyonu geçecek
23:23
Manchester United, evinde Sheffield United'ı 3-0 yendi
23:00
Meclis'te koronavirüs alarmı! Pandemi timi kurulacak, lokantalar kapatılacak
22:39
Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük övgü: Libya'da dürüst oynayan tek kişi
22:27
ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı
22:25
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 02:31:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den yeni kanun teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]