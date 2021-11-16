AK Parti'den yeni teklif - Son Dakika

AK Parti'den yeni teklif

AK Parti TBMM Başkanlığına yeni bir teklif sundu.

AK Parti TBMM Başkanlığına yeni bir teklif sundu. AK Parti İstanbul milletvekili Osman Boyraz ve 40 AK parti milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Teklife göre; elektrik enerjisi satışı üzerinden TRT payı alınmayacak. Elektrikli araçlara şarj hizmetinin sunulabilmesi ve şarj istasyonları için gerekli teknik alt yapının oluşturulması ve buna ilişkin hukuki alt yapının kurulması öngörülüyor. Doğalgaz piyasasında tüketicilerin kişisel kusurları haricinde oluşan (gaz arzının sağlanmasının gecikmesi, gaz arzının durdurulması) tüketici mağduriyetlerinin karşılanmasına ilişkin 'Uzun Dönemli Türkiye Ulusal Enerji Planı' çalışması yapılması ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten lisanssız elektrik üretim dağıtım sisteminin yanı sıra iletim sistemlerini kullanılabilmeleri ile enerji verimliliği uygulama proje desteklerinden tarım ve hizmet sektörlerinin yararlanması amaçlanıyor. (Ahmet Umur Öztürk/İHA)

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