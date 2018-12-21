Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Yeni Teklif, Köprü Cezalarına Af Geliyor

AK Parti'den Yeni Teklif, Köprü Cezalarına Af Geliyor

8 saat önce

'Karayolları Trafik Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'den Yeni Teklif, Köprü Cezalarına Af Geliyor, System.String[]
'Karayolları Trafik Kanunu ve Çeşitli Kanunlarda Değişiklik' öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'nin, TBMM Başkanlığı'na sunduğu teklif ile; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçip cezalı duruma düşen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi öngörülüyor. Tahsil edilen para cezalarının ise  28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, 31 Mart 2019'a kadar iade edilmesi hüküm altına alınıyor.

Teklif ile ayrıca 'Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' kapsamında borçlarını yapılandıran ancak kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödeme imkanı da getiriliyor.

'İMAR BARIŞI'

Yine Teklif ile 'İmar Barışı' kapsamında Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan; Boğaziçi öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz maliklerinin de yapı kayıt belgesinden faydalanmasının sağlanması amaçlanıyor.

Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin, en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 6 yıldan 8 yıla çıkarılıyor. Söz konusu yerlerde Gelir Vergisi Kanununda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi de 31 Mart 2022 tarihine kadar uzatılıyor.

Teklif ile Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin seçim sürelerine ilişkin düzenleme yapılıyor. Düzenleme ile; YSK üyelerinin, seçimlerin düzen içinde yönetimi açısından sorun oluşturmaması ve mevcut üyelerin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılmasının önü açılıyor.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:50 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Binali Yıldırım Cezaların Affedileceğini Duyurdu, Vatandaş Hüngür Hüngür Ağladı Bahçeli Görüşmesi Sonrası Yıldırım'dan İlk Açıklama: İlla ki Bir Sebep Olması mı Gerekir, Görüş Alışverişinde Bulunduk

Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığına Sunuldu MHP'li Vekil, Asgari Ücretin Açlık Sınırının Üzerine Çıkarılması Gerektiğini Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2018 06:08:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Yeni Teklif, Köprü Cezalarına Af Geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]