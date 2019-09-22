Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Yeniceli muhtarlara ziyaret
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AK Parti'den Yeniceli muhtarlara ziyaret

10 dakika önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

AK Parti'den Yeniceli muhtarlara ziyaret, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan milletvekili Ünal, muhtarların her zaman yanında olduklarını söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde köylere her alanda yatırımların yapıldığını belirten Ünal, "Köylerimizde birçok sorunu çözdük. Ama elbette eksiklerimiz vardır. Onları da tamamlamak için beraberce çalışıyoruz." dedi.

Milletvekili Güneş de muhtarlık görevine seçilen muhtarlara başarılar diledi.

Muhtarların kutsal bir görev icra ettiklerini ifade eden Güneş, "Meclisimiz 1 Ekim'de inşallah tekrar yasama faaliyetlerine başlayacaktır. Burada bizler de sizler gibi gecemizi gündüzümüze katarak şehrimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin ve köylerimizin sorunlarını çözme adına gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz ise AK Parti'nin her zaman milletin içinde olan bir parti olduğunu vurguladı.

Toplantıya katılan herkese teşekkür eden Altınöz, "Muhtarlar bizim için çok önemli. Cumhurbaşkanımız 'Muhtarlarımızı üzerseniz bizi üzersiniz' diyor. Muhtarlar demokraside kılcal damar görevi yapıyor. Muhtarların derdi, bizim derdimizdir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Karabük il yönetimi, Yeniceli muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

AK Parti, Karabük, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:42 Kaynak: AA
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