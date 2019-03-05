AK Parti'den Yeniden Refah'a Ziyaret

Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi'nin Kocaeli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Büyükakın'a AK Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İl SKM Başkanı Halit Çokan, İzmit Belediyesi eski Belediye Başkanı Halil Vehbi Yenice eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başarılar diliyorum, bizim kapımız herkese açık" dedi.

HAYIRLI İŞLERDE BİRARADA OLALIM

Büyükakın ziyarette yaptığı konuşmada "Hayırlı uğurlu olsun demek için geldik. Biz her zaman bu memleketin menfaati için birlikte çalıştık. Allah çıktığınız yolda memleket için millet için, şehrimiz için hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı işlerde bir arada olacağımızdan, ezilenlerin yardımına koşma konusunda beraber yürüyeceğimize inanıyorum" dedi.

KOCAELİ'NİN NÜFUSU 5 MİLYONA ÇIKABİLİR

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Aras ise "Siz belediyede genel sekreter oldunuz, vali oldunuz ama belediye başkanlığı zordur. Allah yardımcınız olsun, Önümüzdeki yıllarda Kocaeli'nin nüfusu 5 milyona çıkacağını düşünüyorum bu yüzden imar planlarına dikkat etmeniz gerekiyor" dedi.

ANKARA'DAN GELECEK KARARA GÖRE

Yeniden Refah Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde kime destek vereceği şeklindeki bir soru üzerine ise Aras "Biz Erbakan Hoca'nın talebeleriyiz. Bir sürü birliktelikler var. Biz şablonumuza uyana oy vereceğiz. Önümüzdeki günlerde Ankara'da bir toplantı yapılacak. Bu toplantıda alınacak karara uyacağız. Bütün partilerimize başarılar dilerim" dedi.