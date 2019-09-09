Ak parti'den yenikapı'daki araçlar ve işten çıkarılan işçilerle ilgili araştırma komisyonu önerisi
58 dakika önce
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Eylül
ayı meclis komisyon toplantısının ilk oturumu yapıldı. Saraçhane'deki binada yapılan meclis oturumuna İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
başkanlık yaptı. Oturumda AK Parti
grubu tarafından verilen Yenikapı'da sergilenen ve ihtiyaç fazlası olduğu belirtilen araçlar, işten çıkarılan işçilerin durumu, Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
'ın gençler için verdiği vaatler arasında yer alan 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifleri tartışıldı. AK Parti'nin verdiği teklifler oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyonlara havale edildi. Komisyonlardan kabul görmesi halinde her 2 teklifle ilgili araştırma komisyonları kurulacak. Bu komisyonlar 3 ay boyunca çalışacak. Komisyonlar hem araç fazlası olup olmadığı hem de işçilerin atılmasıyla ilgili rapor hazırlayacak. 10 GB ücretsiz internet hizmeti teklifinin ise Perşembe günü yasalaşması bekleniyor.
- İstanbul
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