AK Parti'den Yenipazar ziyareti - Son Dakika

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Yenipazar ilçesinde ziyaret ettiği esnaftan büyük ilgi gördü.

Yıldırım ve beraberindekiler AK Parti Yenipazar İlçe Başkanlığının organize ettiği bir program kapsamında ilçeye gitti. Yıldırım ve partililer ilk olarak, Yenipazar Kaymakamlığını ziyaret etti. Ardında ilçe esnaf ziyaretinde Yıldırım ve ekibi yoğun bir ilgiyle karşılandı. Esnafa hayırlı işler dileyerek sorunları dinleyen Yıldırım, ilçe meydanındaki kahvede vatandaşlar çay içti. Yıldırım, "Yenipazar' da hemşerilerimizle kucaklaştık Yenipazarlı hemşerilerimize güler yüzleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan ziyaretlerde Yıldırım'a, İl Genel Meclis üyeleri de eşlik etti. - BİLECİK