AK Parti'den Yılbaşı Mesaisindeki Güvenlik Güçlerine Ziyaret
1 saat önce
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 31 Aralık 2018 gecesi halkın huzur ve güvenliği için mesaide olan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz
ve Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen
, 31 Aralık
2018 gecesi halkın huzur ve güvenliği için mesaide olan güvenlik güçlerine ziyarette bulundu.
AK Parti Isparta Milletvekili Gökgöz ve Belediye Başkan Adayı Başdeğirmen, şehrin 4 giriş ve çıkışında bulunan polis - jandarma uygulama noktalarını gezerek, iyi çalışmalar dileklerinde bulundu.
Noktada görevli güvenlik güçleri ile sohbet eden AK Parti ekibinde, İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü
de yer aldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:28 Kaynak: İHA
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