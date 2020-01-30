AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret

18 dakika önce

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Belke Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığına seçilen Muharrem Akkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


AK Parti Karabük Teşkilatı Akkaya'ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennisinde bulundu.


Akkaya, nazik ziyaretleri ve iyi dileklerinden dolayı AK Parti Teşkilatına teşekkür etti. - KARABÜK

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu üçüncü kez erteledi
Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı İmamoğlu, Meclis'te alınan imar değişikliği ve tahsis kararları nedeniyle İBB'ye dava açtı 25 kiloluk aynalı sazan balığı görenleri şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'den YSK Başkanı Akkaya'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]