Son Dakika Haberleri: AK Parti'den YSK'ya itiraz
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AK Parti'den YSK'ya itiraz

1 saat önce

AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.

AK Parti'den YSK'ya itiraz, System.String[]
AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
(İHA)
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
AK Parti, Güncel
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