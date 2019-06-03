AK Parti'den YSK'ya itiraz
1 saat önce
AK Parti, YSK'nın tekrarlanan İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
AK Parti
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:31 Kaynak: İHA
, YSK'nın tekrarlanan İstanbul
seçimlerinde ilçe seçim kurulları ve seçim personellerinin aynen görev yapmasıyla ilgili kararına itiraz etti.
(İHA)
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