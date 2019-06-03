AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz
5 dakika önce
AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti.
AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti. Yıldırım, "Fevkalade talihsiz bir karar" değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:18
YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz
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