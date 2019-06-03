Son Dakika Haberleri: AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz
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AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz

5 dakika önce

AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti.

AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz, System.String[]
AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti. Yıldırım, "Fevkalade talihsiz bir karar" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:18 
Ekonomi
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