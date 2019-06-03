AK Parti'den YSK'ya yeni itiraz

AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti.

AK Parti, YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanlarının görevlerine devam etmesi kararına itiraz etti. Yıldırım, "Fevkalade talihsiz bir karar" değerlendirmesini yaptı.

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