AK Parti Denizli Gençlik Kolları Başkanlığında görev değişimi - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Gökhan Akbulut'a görev süresi boyunca gösterdiği başarıdan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti, İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Osman Nazlıer'e görevinde başarılar diledi.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) giren gençlere başarı diledi, gönüllerinde yatan mesleklerde kendilerini yetiştirecek üniversiteleri kazanmalarını temenni etti.

AK Parti'nin sadece Gençlik Kollarının 1,2 milyon üyesi ile pek çok siyasi partinin toplam seçmeninden daha kalabalık olduğuna dikkat çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin her yerinde AK Parti'ye gençlerin büyük bir teveccühü var. AK Parti Gençlik Kollarını aynı zamanda siyaset okulu olarak görüyoruz. Türkiye'nin meselelerini ve siyaset etme biçimini öğrenebilecekleri en önemli ve en değerli mecra olarak değerlendiriyoruz. 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmene yönelik 'Yeni seçmen birimi' oluşturuldu ve çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah genç kardeşlerimizle birlikte çok önemli işlere imza atacağız. Gençlik Kolları teşkilatımızla vatandaşlarımızın kalabalık olduğu alanlarda üye stantları kuruyoruz. Bu vesile ile vatandaşlarımızın istek ve önerilerini dinleyip partiye gönüllü üye olmak isteyen vatandaşların üyelik işlemlerini gerçekleştiren Gençlik Kollarımız çalışmayı rutin bir şekilde devam ettirecektir. Hedef 10 bin yeni genç üye. Biz gençliğimize güveniyoruz."

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini devreden Gökhan Akbulut ve görevi devralan yeni Gençlik Kolları Başkanı Osman Nazlıer ile birlikte eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi ziyaret ettiklerini bildiren Filiz, "Gökhan Akbulut kardeşime Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı olarak yaptığı çalışmaları için teşekkür ediyor, Büyükşehir Belediye meclis üyemiz olarak başarılarının devamını diliyorum.? Denizli ?İl Gençlik Kolları Başkanlığına atanan Osman Nazlıer kardeşimize görevinde başarılar diliyorum. Birlik beraberlik kardeşlik içinde Denizlimizin değerli gençliği için inandığımız yolda canı gönülden hizmet edeceğine inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.