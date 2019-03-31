Son Dakika Haberleri: AK Parti Denizli Gençlik Kolları Üyelerine Silahlı Saldırı

AK Parti Denizli Gençlik Kolları Üyelerine Silahlı Saldırı

49 dakika önce

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, gençlik kolları üyelerinin gece saatlerinde uğradıkları silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduklarını söyledi.

AK Parti Denizli Gençlik Kolları Üyelerine Silahlı Saldırı, System.String[]
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, gençlik kolları üyelerinin gece saatlerinde uğradıkları silahlı saldırıdan yara almadan kurtulduklarını söyledi.

Filiz, düzenlediği basın toplantısında, yerel seçim dolayısıyla AK Parti İl Gençlik Kolları üyelerinin parti binasında dün gece geç saatlere kadar çalıştığını ifade etti.

İl başkanlığındaki toplantının ardından saat 01.45 civarında çıkıp sokakta yürümeye başlayan gençlerin yanına beyaz renkli bir aracın yaklaştığını anlatan Filiz, bu aracın bir partilinin ayağının üzerinde geçtiğini kaydetti.

Filiz, "Gençlik kolları üyelerimize 4-5 aracın içerisinden silahla ateş açılarak saldırıda bulunuldu. Gençlerimiz bu menfur saldırıdan yara almadan kurtuldular. Olayla ilgili polise şikayet başvurusu yapıldı. Hangi görüşe bağlı olduğunu bilmediğimiz ama araç plakalarını tespit ettiğimiz şahıslarla ilgili emniyet çalışma yürütüyor. Bundan sonrası emniyetin çalışması ve hukuki süreçle aydınlanacaktır. Gençlik kolları üyelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Denizli'de yerel seçimin huzur ve güven içinde geçmesini arzu ettiklerini vurgulayan Filiz, böyle bir olayın tekrar etmemesini diledi.

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk de silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Gençlik Kolları üyelerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: AA

Denizli, AK Parti, Güncel
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