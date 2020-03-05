AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz'den CHP Grup Başkanvekili Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye düşmanı yapılara ses çıkarmayanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaretlerde bulunduğunu belirterek Suriye'de verilen mücadelenin zaafa uğratılmasının hedeflendiğini savundu.

Filiz, şunları kaydetti:

"Daha önce FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan Kılıçdaroğlu ve ekibi, şu anda Esed'in sözcüsü gibi konuşmakta ve Esed'in askerlerinin Mehmetçiği koruduğunu iddia edecek kadar ileri gitmektedir. Gaflet, ihanet ve dalalet işte budur. Kılıçdaroğlu ve sözcüleri Türkiye Cumhuriyeti, milli bir mücadele verirken birlik ve beraberliğimizin teminatı Cumhurbaşkanımıza, Başkomutanımıza ağır şekilde saldırarak adeta Suriye'deki mücadelemizi zaafiyete uğratmak için mücadele etmektedirler."