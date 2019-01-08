AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz, İl Başkanları Çalışma Kampı'na Katılacak

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in "İl Başkanları Çalışma Kampı"na katılmak üzere Ankara'ya gideceği bildirildi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in "İl Başkanları Çalışma Kampı"na katılmak üzere Ankara'ya gideceği bildirildi.



Partiden yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Filiz'in, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde teşkilat çalışmalarının kapsamlı bir şekilde istişare ve değerlendirmelerini yapmak amacıyla 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılacak "İl Başkanları Çalışma Kampı"na katılacağı belirtildi.



Filiz'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ankara Kızılcahamam'da 2 gün sürecek kamp sonrası gerçekleştirilecek olan 129. Genişletilmiş il başkanları toplantısına da katılacağı dile getirilen açıklamada, "Mart 2019'daki yerel seçime yönelik çalışma ve stratejilerin de ele alınacağı kampta seçim sürecinin en önemli aktörlerinden il başkanları ile yerel seçim kampanya süreci ve stratejileri değerlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

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