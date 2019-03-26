AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz Açıklaması
50 dakika önce
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, önemli turizm merkezlerinden biri olan şehrin bu alanda daha çok söz sahibi olmasını istediklerini bildirdi.
AK Parti Denizli
İl Başkanı Necip Filiz, önemli turizm merkezlerinden biri olan şehrin bu alanda daha çok söz sahibi olmasını istediklerini bildirdi.
Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy'un 27 Mart
'ta Denizli'ye geleceğini belirtti.
Bakan Ersoy'un Pamukkale
'de turizm sektörü temsilcileri ile bir araya geleceğini vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:
"Denizli'de termal turizmi daha da geliştirmek ve bunun yanında gelen yerli ve yabancı turist
sayısını artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamda turizmi 12 aya yaymayı planlıyoruz. Bunun için yerel yönetimlerimiz de çalışıyor. Önemli turizm merkezlerinden biri olan şehrin bu alanda daha çok söz sahibi olmasını istiyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:42 Kaynak: AA
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