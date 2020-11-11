AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı

11.11.2020 13:09
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı, System.String[]

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 7'inci olağan il kongresi öncesi bir açıklama bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 7'inci olağan il kongresi öncesi bir açıklama bulundu. Denizli İl Başkanlığına tekrar aday olmayacağını ve bayrağı bir başkasına devredeceğini belirten Necip Filiz, "Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde Partimizin 7.Olağan İl Kongresinde aday olmama yönünde karar almış bulunmaktayım" dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanlığına 14 Ekim 2015 yılında göreve gelen Necip Filiz, 7'inci Olağan İl Kongresi öncesinde bir açıklamada bulundu. Denizli İl Başkanlığına tekrar aday olmayacağını ve bir başkasına devredeceğini belirten, Necip Filiz, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından istişareler olduğunu ve aday olmama yönünde karar aldıklarını söyledi. Başkan Filiz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "AK Partimiz çok onurlu bir yürüyüşün öncüsüdür. Partimizin çatısı altında birçok görevler aldım. Cumhurbaşkanlığı, 2015 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini, 31 Mart Yerel seçimlerini yönetim kurulu ve AK Parti teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içinde yönettik. Sonrasında hain bir darbe girişimini yaşadık. Günlerce 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda nöbetteydik. 16 Nisan referandumunda il başkanı olarak görevimizi yaptık. 7 düvelin karşısında Diriliş ruhumuzu yeniden ayağa kaldıran bir anlayışın parçası olmaktan her zaman onur duydum" dedi.

"Her zaman gururla taşıdığım AK Parti sancağını ömrüm yettiği sürece de taşıyacağım"

Başkan Filiz, "İl Başkanlığında tüm görevlerimi ifa ederken uzlaşmacı bir yaklaşımla şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını ele aldım. Dünyada tek geçerli dilin nezaket olduğunu hiçbir zaman kenara itmedim. AK Partimizde bu davaya gönül veren hiç kimse kişisel ikbal peşine düşmez, düşmemelidir. Ben de düşmedim. Alnım ak, gönlüm rahattır. Görev yaptığım süre de adalet ve doğruluktan taviz vermeden dedikodu ve iftiradan uzak şerefimle sürdürdüğüm İl Başkanlığı görevime önümüzdeki günlerde yapılacak olan 7. Olağan kongrede aday olmayacağımı, her zaman gururla taşıdığım AK Parti sancağını ömrüm yettiği sürece de taşıyacağımı, ülkemin, davamın ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yolunda yürümekten onur duyacağımı vurgulamak istiyorum. Geçmişten geleceğe, milletin değerleriyle, merhamet, adalet ve medeniyet misyonu ile erdemliler hareketini başlatan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile millete hizmet yolunda AK Parti'de İl Başkanlığı yapmanın onurunu yaşatan Allah'a hamdolsun" diye konuştu.

"Olması gerekeni en üst seviyede başarmak için bütün gayreti gösterdim"

Başkan Filiz, "14 Ekim 2015 tarihinden bugüne şerefle yürüttüğüm il başkanlığını Genel Başkanımızın emaneti ve milletin umutlarının bağlandığı kurumsal emanet olarak kabul ettim. Emanete sahip çıkma bilinç ve duyarlılığıyla emanetin hükmünün farkında olarak yürüttüm. Olması gerekeni en üst seviyede başarmak için bütün gayreti gösterdim. Tıpkı hayatımızın bize emanet olduğu gibi Bu vazifeler ve makamlar da bizlere emanettir. Makamların sadece hizmet için birer vesile olduğunu bilen ve bu inanış ile bugüne dek partimizde görev yapmış bir kardeşiniz olarak 'Makamlar geçicidir, baki olan davadır' şiarıyla, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda, Genel Merkezimize, AK Partimize hizmet etmeye devam edeceğim" ifadeleriyle konuştu.

"Partimizin hizmetkarı olarak yine teşkilatımdayım"

Necip Filiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet etmek için hiçbir unvana, hiçbir özel görevlendirmeye ihtiyaç yoktur. Bundan sonra üye olmanın onur olduğu partimizin hizmetkarı olarak yine teşkilatımdayım. Hoş bir seda bırakabildiysek ne mutlu diyorum. 7 Nisan 2018 tarihinde yapılan kongremizde, İl Başkanlığı görevini tarafıma tevdii eden, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dünya liderimiz, Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkezimize, tüm çalışmalarımızda yanımızda olan Genel Başkan Yardımcımız Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e ve vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim" dedi.

Başkan Filiz, Belediye Başkanlarına, Milletvekillerine ve partinin kurulduğu günden bugüne kadar görev aldığı herkese teşekkürlerini iletti. - DENİZLİ

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı
AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Denizli, Ekim, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz aday olmadığını açıkladı - Son Dakika


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