AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den Gaziler Günü mesajı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den Gaziler Günü mesajı, System.String[]

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Filiz, mesajında, hem Hakkın hem de halkın nezdinde özel bir yeri, yüce değeri olan şehitlik ve gazilik rütbelerine erişmenin büyük bir mazhariyet olduğunu belirtti.

Bu coğrafyanın ruhunda, ülkenin her taşı ve her toprağında, adları sanları bilinmeyen milyonlarca gaza erinin, şehidin ve gazinin kanı olduğunu vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:

"Vatanımızın ve milletimizin varlığının devamını, bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasını, ezan sesimizin camilerimizde yankılanmasını gazi ve şehitlerimize borçluyuz. Türk ulusu için bu iki kavram çok önemlidir. Vatanını ve insanlık onurunu canından değerli bilerek şehitlik ve gazilik mertebelerine yükselmiş, bu uğurda canını ortaya koymuş insanlarımız, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Bu kahraman milletin, 15 Temmuz'daki darbe girişimini canları pahasına engellemesi, kendi iradesine sahip çıkması, gaza bilincinin ne denli önemli olduğunun en önemli göstergesidir. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyor, devletimizin imkanları dahilinde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz."

19 Eylül Gaziler Günü, AK Parti, Denizli, Gazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz'den Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

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