Mardin'de düzenlenen basın açıklaması ile 28 Şubat kınandı - Son Dakika

Mardin'de AK Parti İl Başkanlığı ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 28 Şubat sürecinin yıl dönümüne ilişkin basın açıklaması yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında bir araya gelen partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri adına basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, 28 Şubat sürecinin, milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu söyledi.

"'1000 yıl sürecek' dedikleri 28 Şubat post-modern darbesi ile insanlar ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakılmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur." diyen Kılıç, devletin 28 Şubat'ın acılarını iyileştirmek adına önemli çalışmalar yaptığını aktardı.

Kılıç, şunları kaydetti:

"Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz var olduğumuz sürece devam edecek. 28 Şubatı 1000 yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerinin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, her şart ve koşulda yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz."

Basın açıklamasına, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaş'ı da katıldı.