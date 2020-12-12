AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Dalbudak görevinden ayrıldı - Son Dakika

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Nurcan Dalbudak, görevinden ayrıldığını bildirdi.

Nurcan Dalbudak, yaptığı yazılı açıklamada, genel merkez ile yaptıkları istişareler sonucunda yaklaşık 2 yıldır sürdürdüğü AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanlığı görevinden "müsaade" istediğini kaydetti.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam'a teşekkür eden Dalbudak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hep birlikte güzel işler yaptık. Bu bir ekip işidir. Kadın kollarında görev alan, gönüllü çalışan, bize inanıp oy veren herkese, her gönle teşekkürü borç bilirim ve şimdi bayrak değişimi vakti.

Kadınlar siyasette yer almalı deyip, taş koyan değil, deneyimi, tecrübesi, dava ehli çerçevesinde, meclis üyelikleri de dahil olmak üzere bir çok kadınımızı önemli karar mercilerine taşıdık. İnşallah bu yiğit kadınları daha güzel görevlerde göreceğiz. Bu benim siyasette en büyük gururum olacak. Hedefimiz siyasete kadının elinin daha fazla değmesidir. Bu dava asla sahipsiz kalmaz. Maddi manevi partimin her daim yanında olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın."