Son Dakika Haberleri: AK Parti Denizli Milletvekili Ök, Baklan'da

AK Parti Denizli Milletvekili Ök, Baklan'da

1 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yerel seçim çalışmaları kapsamında Baklan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Ök, Baklan'da, System.String[]
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yerel seçim çalışmaları kapsamında Baklan ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile birlikte Baklan Belediye Başkanı ve başkan adayı Yusuf Gülsever'in Seçim Koordinasyon Merkezi ile MHP İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ök, pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever'in yeni dönemde yapacaklarını anlattığı "Proje Tanıtım Toplantısı"na katılan Milletvekili Ök, eğitimden sağlığa, ulaşımdan alt yapıya her alanda son 17 yılda Denizli'ye 22 milyar lira yatırım yaptıklarını bildirdi.

Denizli'nin ve Baklan'ın hak ettiği değere kavuşabilmesi için gerek Büyükşehir gerekse ilçe belediyeleri olarak durma bilmeden çalıştıklarını ifade eden Ök, şunları söyledi:

"Baklan'ın konut ihtiyacı vardı hemen işe koyularak TOKİ konutlarını yapmaya başladık. Mimarisi ile, çevre düzeni ile Baklanlı hemşehrilerimize yakışır nitelikteki bu konutları çok hızlı bir şekilde hak sahiplerine teslim ettik. Yusuf Gülsever, Baklan için büyük bir şans, kamuda çeşitli yönetici pozisyonlarında çalışmış, genel müdürlük yapmış birisi olarak bu tecrübesini Baklan'ı daha güzel yapabilmek için kullanıyor. Belediye başkanımız göreve geldiğinden bu yana Baklan için sadece belediyenin kendi bütçesini değil bilgisi ve tecrübesiyle merkezi bütçenin tüm imkanlarını seferber etti. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'ın önemli desteği ile Baklan'da kanalizasyon, su borularının döşenmesi gibi dev bir alt yapı hamlesi başladı. Geldiğimiz noktada modern bir ilçede olması gereken tüm tesisler tamamlandı. Zolan ve Gülsever, Baklan'ın çehresini değiştirdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:32 Kaynak: AA

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