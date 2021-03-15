AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin'den sağlık çalışanlarını ziyaret - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla görevi başındaki sağlık çalışanlarına ziyarette bulundu.

Denizli Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunup doktorlar ve diğer sağlık personelinin Tıp Bayramını kutlayan Tin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki fedakarlıklarına dikkati çekti.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ü makamında ziyaret eden Tin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının salgın anlamında örnek gösterilecek şekilde emek gösterdiğini belirten Tin, "Sağlık çalışanları hastaların tekrar iyileşmesi için büyük mücadele verdi. Denizli birçok ile göre daha az riskli bir konumda. Bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öztürk ise kentte tüm önlemler altında salgınla gece gündüz mücadele etmeye devam ettiklerini ve gelecek yıl salgını yenerek maskeyi çıkartıp eski günleri dönmeyi umduklarını anlattı.