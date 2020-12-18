AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin: "Hakkımdaki haberler delilleriyle çürütülmüş iftiradır" - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, kendisiyle ilgili çıkan bazı haberlerle ilişkin açıklama yaptı.

Tin, yaptığı yazılı açıklamada, hakkında, "Yediği yemekleri belediyeye ödetti" başlıklı haberler yapıldığını, konunun daha önce yargıya taşıdığını, bu iddiaları ortaya atanlar hakkında da şikayetçi olduğunu belirtti.

Söz konusu yemeklere katılmadığını, yediği hiçbir yemeğin faturasını belediyelere ya da kamu kurumlarına ödetmediğini vurgulayan Tin, şunları kaydetti:

"İsmim belediye personeli tarafından faturalar kesildikten sonra oraya yazılmış. Dolayısıyla hakkımdaki haberler, delilleriyle çürütülmüş iftiradır. Kimlerin oyunu olduğu aşikar yalan haberler, maksatlı olarak tekrar gündeme sokulmuştur. Yargıya taşıdığım, çamur siyasetini ve kaynağını kurutacak belgeleri bilginize sunuyorum."