AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzaktan eğitim sistemiyle ilgili bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'la makamında bir araya gelen Tin, Kovid-19 nedeniyle eğitim alanında son dönemde yapılan uygulamaları değerlendirdi.

Tin, burada yaptığı konuşmada, kentin eğitim alanında, her geçen gün kaliteyi daha da yukarılara taşıyarak marka haline geldiğini söyledi.

Hükümetin son dönemde kalkınma planlarında ve bütçelerde en büyük payı eğitime ayırdığını hatırlatan Tin şöyle konuştu:

"Hayırseverlerimizin destekleri ile eğitim ortamlarının daha da iyileştirilmesi sağlandı. Özellikle son yıllarda hayata geçirilen projeler bakımından Denizli eğitim camiası gururumuz oldu. Küresel ölçekte dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınıyla karşı karşıyayız. Özellikle eğitim camiası hızlı bir refleks göstererek uzaktan eğitim sistemiyle büyük bir başarıya imza attı. Bu zorlu süreçte öğretmenlerin de büyük fedakarlıklar sergilediği için teşekkürlerimi sunuyorum."

Tin, kentteki meslek liselerinin 241 bin 965 maske, 65 bin litre dezenfektan, 3 bin 565 adet siperlik, 120 tulum, 17 laringoskop gibi sağlık ekipmanlarının üretimini tamamen yerli imkanlarla sağlayarak katkı sağladığını da sözlerine ekledi.