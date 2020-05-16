AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İŞKUR İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İŞKUR İl Müdürü Fatih Işık ile makamında bir araya gelen Tin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde verilen destekler ve son dönemde yapılan uygulamaları değerlendirdi.



Tin, burada yaptığı konuşmada, ülkede çarkların dönmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.



Bu dönemde hem çalışanları hem de işverenlerin desteklendiğini anlatan Tin, "Salgın illetine karşı mücadelede devlet millet hep birlikte kenetlendik. Bu süreçte sabır, fedakarlık, dayanışma ve özveri ile hareket eden işveren ve çalışanlarımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz." dedi.



Tin, Türk milletinin tarihi bir sınavı başarıyla verdiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:



"Kökleri binlerce yıl derine kenetlenmiş devletimiz, hem vatandaşına hem de ekonominin dişlileri olan işletmelerimize destek vererek sahip çıkmakta. İşte bizi ayakta tutan güç budur. Ne milletimiz devletini sahipsiz bırakır ne de devletimiz aziz milletimizin çaresizliğine izin verir. Devlet ve millet böyle kenetlendikçe Türkiye Cumhuriyeti devleti Allah'ın izniyle ilelebet var olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."