Son Dakika Haberleri: AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Partili Gençlerle Buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Partili Gençlerle Buluştu

1 saat önce

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanlığı Yeni Seçmen biriminde görevli gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Partili Gençlerle Buluştu, System.String[]
AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli İl Başkanlığı Yeni Seçmen biriminde görevli gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Denizli il binasındaki buluşmada konuşan Tin, karşısında heyecanlı bir gençliği görüyor olmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Azim ve kararlılıkla mücadeleden asla vazgeçmediklerini, bugün insan hakları ve özgürlükler konusunda ileri bir ülke haline geldiklerini belirten Tin, Türkiye'nin kazanımlarını bir sonraki nesillere daha da güzelleştirerek bırakmanın vatanseverliğin gereği olduğunu vurguladı.

Milletvekili Tin, şöyle konuştu:

"Gençler, asla mücadeleden vazgeçmeyin. Üstlendiğiniz görev, manevi hazzı yüksek, milli bir sorumluluk. Sadece seçim kazanmak için çalışmıyorsunuz. Türkiye'ye ve aydınlık geleceğine sahip çıkıyorsunuz. Hainlerin planlarını bozuyor, bu kutlu davaya hizmet ediyorsunuz. Biz bunu 15 Temmuz gecesi gördük. Hainler, alçaklar ülkemize saldırdıklarında bizim gençlerimiz tankların, bombaların, helikopterlerin ve mermilerin karşısına korkusuzca çıkarak bayrağını korumuş, vatanı savunmuştur. İşte böylesi istiklaline ve istikbaline sadık gençlerimiz var oldukça bizim bileğimizi kimse bükemez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:08 Kaynak: AA

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