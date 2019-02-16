AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Partili Gençlerle Buluştu

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İşte Cumhur İttifakı'nda Uyulması Gereken Kurallar! Genelge AK Parti ve MHP Merkezlerine Gönderildi

Uyuşturucu Çetesi Çökertildi! Aralarında Bir de Muhbir Polis Var