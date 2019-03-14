AK Parti Denizli Milletvekili Tin, Babadağ'da

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Babadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Babadağ ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Milletvekili Tin, Babadağ'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Salim Demirezen'in seçim koordinasyon merkezinde partililerle buluştu.



Babadağ'da hayal bile edilemeyen güzel eserler yaptıklarını, ilçeye güzel ve kalıcı hizmetler kazandırarak Babadağ'ı yeniden inşa ve ihya ettiklerini dile getiren Tin, şunları ifade etti:



"Babadağ ilçemiz kabuğunu kırdı, AK Parti iktidarı ile kayıp yıllarını yeniden geri kazandı, hizmetlere kavuştu. Yapılan yepyeni güzel eserler ve yatırımlar sayesinde ilçenin çehresi değişti. Burada birçok hizmetin gerçekleşmesinde en büyük pay ve emek Babadağlı hemşehriniz önceki dönem milletvekilimiz Sayın Mehmet Yüksel ağabeyimizindir. Elbette çok güzel hizmetler yaptık. Ancak bu yaptığımız hizmetler Babadağ ilçemiz ve mahalleleri için yeterli değil. Şimdi yeni projeleri milletimizin desteğiyle hayata geçirme zamanı. Bizler sizler için var gücümüzle çalışacağız. Denizlimiz'i ve ilçelerimizi daha da güçlendirmeye ve bu gücü daha da yükseltmeye kararlıyız."

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Erdoğan'ın Tersini Söyledi: Anketlere Göre Hiçbir Sıkıntımız Yok

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı

Cumhur İttifakı Van Adayı Necdet Takva'nın Abisi: HDP'nin Yanındayız

Binali Yıldırım, Gündeme Bomba Gibi Düşen İstanbul Anketini Yorumladı