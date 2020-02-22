AK Parti Derinkuyu Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika
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AK Parti Derinkuyu Olağan Kongresi yapıldı

6 saat önce

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde AK Parti Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

AK Parti Derinkuyu Olağan Kongresi yapıldı, System.String[]

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde AK Parti Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Derinkuyu Kültür Merkezi'ndeki kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, kongredeki konuşmasında, AK Parti iktidarının Türkiye adına büyük başarılara imza attığını belirtti. Menekşe, 19 yıl önce kurulan partinin 18 yıldır iktidarda olmasının, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmesinden kaynaklandığını ifade etti.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ise konuşmasında, partilerinin ülkede tarımdan sağlığa, ekonomiden savunma sanayisine, ulaştırmadan denizciliğe her alanda büyük atılımlar yapılmasının önünü açtığını kaydetti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy'un konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Kongreye tek aday olarak giren Hakan Demir yeniden AK Parti İlçe Başkanı seçildi.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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