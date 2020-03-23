AK Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Kılıçaslan,

Koronavirüs salgını deneniyle 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından Ak Parti Develi Gençlik Kolları sokağa çıkamayan vatandaşlara ulaşarak ihtiyaçlarını karşıladı.



Ak Parti Develi Gençlik Kolları Başkanı Raşit Kılıçaslan "Koronavirüsü ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla bizi arayan vatandaşlarımızın evine gidip siparişlerini alıyoruz. İstedikleri marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediyoruz. Bize desteklerini esirgemeyen muhtarımıza teşekkür ederiz. Bu konuda ihtiyacı olanlar bizi 05465945097 bu numaradan atayabilirler. Her şey daha sağlıklı bir Develi için" dedi. - KAYSERİ