AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! - Son Dakika

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!

10.05.2021 17:36
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!, System.String[]

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın AK Parti'de olduğu yıllarda Abdullah Gül'ün ortak adaylığıyla ilgili "Ben de masadaydım" çıkışı tartışılırken, ortaya çıkan imzalı yeni belge kafaları karıştırdı. Gül'ün ortak adaylığı için çalışan Babacan'ın 3 Mayıs 2018 tarihinde de Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada verdiği imza sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, o dönem AK Parti üyesiyken Abdullah Gül'ü muhalefetin ortak adayı olması için çalışma yürüttüğünü söylemesi gündeme bomba gibi düştü.

Ali Babacan, bir özel televizyon kanalında açıklamada bulundu ve "2018'de kötü bir tecrübemiz var. 2018'de ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Tam 5 yıl. Çok detayına girmeyeyim" iddiasında bulundu.

"GÖRÜNÜR DEĞİLDİM AMA TAM GÖBEĞİNDEYDİM"

Ali Babacan; bir gazetecinin "Detayına girelim. Çok iyi konu açtınız. O tarihte sizde o çalışmalarının içindesiniz diye anlıyorum" şeklindeki hatırlatmasına "Tabi tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim" ifadelerini kullandı.

"İSİMLER BELLİ, ÇOK ŞEY YAPMAYALIM"

Ali Babacan, "Neden olmadı?" sorusuna, "Çünkü o günkü ortak aday formülü son günlere kadar gider iken ki, o zaman şöyle oldu. Diğer siyasi parti genel başkanları geldiler bunu teklif ettiler. Ortak adaylık konusunu teklif ettiler. (Abdullah Gül) Sayın Gül'e.." şeklinde cevap verdi.

Ali Babacan, "Kim teklif etti?" sorusuna, "İsimler belli. Çok şey yapmayalım. Teklif edenleri topladığınızda ortak aday olsaydı rahatlıkla seçimi kazanacak bir tablo vardı o dönemde" dedi.

"ABDULLAH GÜL'ÜN TEKLİF EDİLDİĞİ ORTAMDA VARDIM"

Ali Babacan; "Abdullah Gül'ün teklif edildiği ortamda siz de var mıydınız?" sorusuna, "Tabi ki vardım. Şöyle bir şart vardı o gün. Ancak gerçekten hep beraber ortak duruş olursa bu iş olur. Yoksa bir-iki partinin destek verip diğer partilerin destek vermemesi ortak bir adaylık değil. O başka model. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, siz de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi, o gün o iş olur idi" ifadelerini kullandı.

GÜL'Ü DESTEKLERKEN ERDOĞAN İÇİN DE İMZA VERMİŞ

Sosyal medyada gündem olan Babacan'ın sözleri sonrası dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. O dönemde AK Parti Ankara Milletvekili olan Ali Babacan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması için 2. sırada imza verdiği oraya çıktı.

AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ı zora sokacak belge! Erdoğan için de imza vermiş
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!

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Son Dakika Politika AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! - Son Dakika


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