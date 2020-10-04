AK Parti Dikili İlçe Başkanı Şekerci güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Dikil 7. Olağan İlçe Kongresinde Tahsin Şekerci, yeniden başkan seçildi.

İlçedeki bir otelin bahçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar, Necip Nasır, Kahramanmaraş milletvekili Ahmet Özdemir, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve İzmir İl Başkanı Kerem Ali Süreki ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Aslan katıldı.

Kerem Ali Süreki, burada yaptığı konuşmada kongrenin hayırlı olmasını temenni ederek, ekibe teşekkür etti.

İzmir'de uyumlu çalışan bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Sürekli, "Son yılların en uyumlu çalışan dev bir kadrosu var. Dikili, İzmir ve Türkiye için çalışıyoruz." dedi.

Parti olarak başlattıkları "gönül seferberliği" programlarıyla geçmiş dönemde görev yapan isimlerle yeni üyeleri ziyaret ettiklerini kaydeden Sürekli, "Biz bazıları gibi promosyon yapmıyoruz. 'Su, tüp' promosyonlarını duyuyoruz. Onları da ayıplıyoruz. Bizim üye kayıtlarımızın ismi üstünde 'gönül seferberliği'. Gönlü bizde olanları aramıza davet ediyoruz. Aramıza katılıyorlar. Onlarla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kerem Ali Süreki, Cumhur İttifakı olarak İzmir'de kazandıkları ilçelerde önemli çalışmalara imza attıklarını ve gelecek seçimde Dikili'yi de kazanmak istediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Çünkü artık sabırlar taştı. Bu yaz Dikili'de çekilen su çilesini hepiniz biliyorsunuz. Dikili'de, Çandarlı'da hemşehrilerim inim inledi 'su' diye. Sadece Dikili mi? Foça, Kiraz, İzmir'in metropol ilçelerinde büyük su sıkıntısı çekildi. İzmir'de koku, su problemi var. İzmir'e suyu biz getirdik. Nasıl getirdik? Gördes Barajı'nı yaptık suyu getirdik ama İzmir'e dağıtamıyorlar, beceremiyorlar. Onların işi ne? 'Aşk, çiçek, böcek' başka bir şey bildikleri yok. Ulaşım, altyapı yok ama bu çile bitecek. 500 günü geçti. Çalışacağız Büyükşehir'de de hedefe ulaşacağız."

Yatırımlara devam edeceklerini kaydeden Sürekli, "Dikili'miz için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Başta ilçe başkanımız, milletvekillerimiz, bizler sizlerin emrindeyiz. Dikili'nin makus talihini değiştirip ileriye taşıyacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Tahsin Şekerci güven tazeledi.