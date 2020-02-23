AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Ceylan'dan Filyos Limanı açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Filyos Limanı'nın bu yılın sonunda hizmete gireceğini belirterek, "Filyos Limanı, Orta Anadolu ve Karadeniz için bir çıkış limanı olacak." dedi.

Ceylan, partisinin Yenice İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarları boyunca vatandaşlardan aldıkları destekle önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Filyos Limanı'nın bölge için çok önemli olduğunu anlatan Ceylan, "Filyos Limanı ve endüstri bölgesi, Abdülhamid Han Hazretlerinin döneminden beri rüyamızdır. Çok şükür bu yılın sonunda Filyos Limanı, AK Parti'nin bir başarısı olarak hizmete giriyor." diye konuştu.

Ceylan, Türkiye'de kalkınma planına giren 3 önemli limanın bulunduğunu, bu limanların Karadeniz'de Filyos Limanı, Ege Denizi'nde Çandarlı Limanı ve Akdeniz'de de Mersin Limanı olduğunu söyledi.

AK Parti hükumetinin Filyos Limanı'na çok önem verdiğini ifade eden Ceylan, Filyos Limanı ile birlikte gerisinde endüstri bölgesi kurulacağını kaydetti.

Ceylan, endüstri bölgesi için AK Parti hükümetinin destekleriyle çok büyük kamulaştırmaların yapıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de hükümet programına giren 3-5 endüstri bölgesinden biri Filyos endüstri bölgesi oluyor. Endüstri bölgesiyle burada temiz ve çok çeşitli sanayiler kurulacak. Şimdi Zonguldak Valiliğinde talepler toplanıyor. Şimdiden birçok sanayi kuruluşu ve holdingler burada sanayi tesisi kurmak için yer talep ediyor. İlgili Bakanlık onlardan seçim yapacak. Müteşebbis heyet de kuruldu. İnşallah bunlarla birlikte bölgenin ekonomisi ve kalkınması giderek hızlanacak."

Filyos Limanı'nın Orta Anadolu ve Karadeniz için bir çıkış limanı olacağını vurgulayan Ceylan, "Karadeniz'den doğru Tuna Nehri boyunca Orta Avrupa'ya kadar uzanan gemiler buradan yükünü alacak. Bu açıdan son derece önem arz eden bir liman ve endüstri bölgesi. Filyos Limanı ve endüstri bölgesi, sizlerin duası ve destekleriyle AK Parti hükümetimizin bölgemize kazandıracağı hizmetlerden birisi olacak." diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de yer aldığı kongrede, tek aday olan Erdal Yirmibeş 415 delegenin oyuyla başkanlığa seçildi.