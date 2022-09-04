AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala Kapıkule'de gurbetçilerle görüştü

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

Sınır kapısına gelişinde Ala'yı Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve ilgililer karşıladı.

Ala, sınır kapısında Uluslararası Demokratlar Birliği ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantlarını gezdi, buradaki görevlilerle bir araya geldi.

Ardından izinlerini tamamlayıp yaşadıkları ülkelere dönen ya da izinlerini geçirmek üzere yurda gelen gurbetçilerle görüşen Ala, gurbetçilerin istek ve sorunlarını dinledi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunu verdi.

"Uluslararası 3 Kapı Bisiklet Şenliği"ne katılan bisikletçilerle sınır kapısı girişinde karşılaşan Ala, bisikletçilerle sohbet etti, YTB'nin gurbetçilerin rahat bir alanda beklemeleri ve dinlenmelerini sağlamak için uygulamaya koyduğu bölümle, yardım kuruluşu Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin standını ziyaret etti.

-"Gönül birliğimizi onlarla paylaşmamız gerekiyor"

Ala, basın mensuplarına, gurbetçilere iyi yolculuklar dilemek ve sorunlarını dinlemek amacıyla Kapıkule'yi ziyaret ettiklerini söyledi.

Görüştükleri vatandaşların memnuniyeti ile karşılaşmaktan mutlu olduklarını ifade eden Ala, yurda giriş çıkışlarda yaşanan sıkıntıların kısa sürede çözülmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti.

AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını çözmeyi gaye edinen bir parti olduğuna vurgu yapan Ala, şöyle devam etti:

"Gönül birliğimizi onlarla paylaşmamız gerekiyor, vatandaşlarımıza hizmet bizim temel şiarımızdır, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız zaten memleket hasretiyle geliyorlar, buradan da memleket özlemiyle dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bunda da başarılı olunduğunu görüyorum. AK Parti olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı ana konu yapan bir partiyiz. İlk defa biz hükümet programımıza koyduk, sandıkları onların ayaklarına götürdük, oy vermelerini irade beyanlarını ortaya koymaları için düzenlemeler yaptık. Pek çok düzenleme yaptık, yapıyoruz.

Bunların bir kısmı da karşılıklı ülkelerle ilişkilerle yürüyor, vatandaşlarımızın iyi standartlarda dönmeleri için Bulgaristan'la, Sırbistan'la görüşmelerimiz sürüyor. Onlardan aldığımız şikayeti de ana başlık yapıyoruz. Memnuniyetle işlerin yolunda gittiğini görüyorum. Herhangi bir sorunla karşılaşmamaları için elimizden geleni yapıyoruz, olan sorunun da hemen çözülmesi için mekanizmalar kurduk. Bütün vatandaşlarımıza, kardeşlerimize iyi yolculuklar diliyorum."

Ala'ya AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, YTB Başkan Yardımcısı Abdullah Turus da eşlik etti.