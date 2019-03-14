AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Adın'dan Ezana Saygısızlık Tepkisi

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaptığı açıklamada, "Ezana karşı saygısızlık yapanlar, geçmişte ezanı Türkçeleştirdiler" dedi.

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yaptığı açıklamada, "Ezana karşı saygısızlık yapanlar, geçmişte ezanı Türkçeleştirdiler" dedi.



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, beraberinde AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile birlikte Sincik ilçesine geldi. AK Parti Sincik Belediye Başkan Adayı Mehmet Korkut, İlçe Başkanı Fikret Öksüz, İl Genel Meclis Üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Aydın, Parti karargahında partililer ile bir araya geldi.



AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin yaptığı konuşmada, "Biz Adıyaman AK Parti teşkilatı olarak milletvekillerimizle birlikte illa şu aday olsun diye mücadele etmiş değiliz, Sincik ismi bizi aşmış Cumhurbaşkanımıza ulaşmış bir yerdir. Cumhurbaşkanımızın tercihi olarak Mehmet Korkut kardeşimin ismi belediye başkan adayı olarak önümüze koyuldu, başımızın tacıdır Reis'imizin emanetidir, bunun ötesi yok. Reisimiz tarafından bize emanet edildikten sonra bazı arkadaşlarımız birleşip bunu yıkmaya çalışırsa bu bizim dava anlayışımıza sığmaz. Daha gün yakınken gelirlerse başımızın tacıdırlar, son ana kadarda gelirlerse biz kendilerine hürmet ederiz ama 31 Mart'tan sonra kusura bakmasınlar. Biz Vekiller ve teşkilat olarak aldığımız karar kesinlikle bu arkadaşlar bir daha bu partiye gelmeyecekler çünkü dar günde bizi yüzüstü bırakıp çekip gidiyorlar" dedi.



AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın partililere hitaben yaptığı konuşmada, "Bu iş nasip işidir, Allah kime nasip etmişse o olur. Diğer arkadaşlarımıza burada çağrıda bulunmak istiyorum, Tayyip Erdoğan diyoruz ama hesabımıza gelmeyince çekip gidiyoruz. Başkanım çok net bir şekilde ifade etti. 31 Mart'ta kadar yol yakınken vazgeçelim. Gelin Sincik'in ismini bozmayalım, Şampiyonluğu hak eden bu şehrin lütfen enerjisini bölmeyelim. Tüm sincik halkının desteğini bekliyorum, adayım diyen diğer arkadaşların da yol yakınken vazgeçmelerini bekliyorum. 31 Mart'tan sonra kapılar kapanır, aday olmadın diye bugün çekip gideceksin sonrada AK Parti'liyim diyeceksin kusura bakma böyle bir AK Partililik olmaz. Dava adamlığı şahsi mücadelesini yenenlerle birlikte yapılır ama şahsının nefsine esir olanlar zaten kendileri kaybeder. Sincik halkının ferasetine güvenimiz tamdır, Sincik inşallah Mehmet Korkut ile devam edecektir. Bugüne kadar Sincik'ten bize getirilen bütün projelerin takipçisi olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Biz Sincik'e bütün gücümüzü kullanarak pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Mehmet Korkut'un anlattığı bütün projelerin arkasındayız, Allah'ın izniyle biz o projeleri birlikte yapacağız" dedi.



Önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye Karşıtı açıklamalarına değinen Aydın, "O hala mazlumların gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın ona "one minutet" çıkışını hazmetmiş değil. Yine dün Avrupa parlamentosu Türkiye'ye karşı bir karar aldı. Haçlı ittifakı var, İsrail bir taraftan, batı bir taraftan Türkiye karşıtı bir birleşme var şimdi vereceğiniz her bir fazla oyun o Gazze, Arakan' da, Bosna'da, Suriye ve tüm İslam coğrafyasındaki Müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarını dindireceğini bilmemiz lazım. İslam coğrafyası kan gölüne dönmüş, Akdeniz Suriyeli kardeşlerimizin kanı ile boyanmadı mı? Peki, o tek dişi kalmış dediğimiz batı medeniyeti istese bu sorunları çözemez miydi? Çözebilirdi ama onlar o haçlı zihniyetini bırakmıyorlar. Bizler bu hakla batıl mücadelesinde safımızı net tutmak zorundayız. Taksim'de Ezana karşı yapılan saygısızlığı gördünüz, o ezana karşı saygısızlığı yapanlar geçmişte ezanı Türkçeleştirdiler. Aynı zihniyet, o CHP zihniyeti tek parti zihniyetiyle Kuran kurslarımızı kapatmadılar mı? 28 Şubat zulmünde başörtülü hanım kardeşlerimizi Üniversite kapılarında başından örtüsünü nasıl aldılar, hüngür hüngür ağlayan hanım kardeşlerimizin acısı bizler için yetmez mi? Tayyip Erdoğan için İmam hatipli bir Başbakanı içime sindiremiyorum dedi barolar başkanı, İmam hatiplileri, Anadolu insanının bir yere gelmesini içine sindiremedi bunlar. Şimdi bütün bu zulmü yapan CHP zihniyeti bu zulme maruz kalan merhum Erbakan hocanın varisleri olduğunu iddia eden Saadet Partisi ile bir araya geldiler, bunları bir araya getiren bir üst akıl var. Şimdi rahmetli Erbakan'ın kemikleri sızlıyordur, ruhu inciniyordur. Yıllar yılı o tek parti diktasına karşı gelen rahmetli Erbakan'ın güya o gelenekten geldiğini iddia eden Saadet Partisi nasıl olurda CHP ile ittifak yapar, nasıl olurda HDP ile ittifak yapar. İşte bunu görmeniz lazım, dönen oyunları görmeniz lazım. İşte bütün bunların birleştiği tek nokta nedir biliyor musunuz, Tayip Erdoğan karşıtlığı" diye konuştu.



Ahmet Aydın ve beraberindekiler daha sonra ilçe merkezindeki bir tekstil işletmesini ziyaret ederek çalışanları ile sohbet etti. - ADIYAMAN

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