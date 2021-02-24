Son dakika haber... AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi yapıldı

24.02.2021 20:05

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Mehmet Şerif Aydın, yeni il başkanı seçildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Mehmet Şerif Aydın, yeni il başkanı seçildi.

AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta'nın da katıldığı kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla bağlandı. Tek listeyle yapılan seçimde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na Mehmet Şerif Aydın seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinin iktidarı ile Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandığını söyledi. Elde edilen kazanımların yeni, sivil ve demokrat bir anayasayla taçlandırılacağını ifade eden Yavuz, "Millet İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'ı lider olarak başa getirdi. O yiğit insan, liderimiz sayesinde Türkiye ve Diyarbakır çok değişti, dönüştü ve güzelleşti. İnanıyorum ki yine liderimizin öncülüğünde daha çok yenilikler ve güzellikler yaşayacağız. Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Bu zihniyet dönüşümü ve değişimi sonucunda geldiğimiz nokta imrenilecek bir noktadır. Tüm bu kazanımları, elde ettiğimiz bu imkanları kayda geçeceğimiz yeni, sivil, demokrat bir anayasayla, sizlerin destekleriyle taçlandıracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Diyarbakır'ın bir medeniyetler şehri, birlik, beraberlik ve kardeşliğin başkenti olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi, bizi bölmeye çalışanlara inat pekiştirmeliyiz. Annelerle terörün sonuna damga vurulacak bir hareket başladı. Türkiye'nin umudu olan AK Parti ve davamızı farklı kılan en önemli unsurlardan biri dava bilincimizin, şuurumuzun ve vefamızın olmasıdır. Elbette bir de Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olmasıdır. Onun bizlere ve ülkemize çizdiği hedefler doğrultusunda el birliğiyle çalışmak zorundayız. 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz' anlayışıyla daha fazla kenetlenmeliyiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi, bizi bölmeye çalışanlara inat pekiştirmeliyiz. Kongre süreçlerimiz, davamızın pekiştiği, kardeşliğimizin, birbirimize olan muhabbetimizin ve sevgimizin arttığı en heyecanlı günlerimizdir."

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ'

Kongrede, Bağlar Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da bir konuşma yaparak, AK Parti'nin bölgede Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimine imza attığını söyleyerek, "Arkadaşlarımız davamız uğruna, PKK bölücü terör örgütünün hedefi olarak bedeller ödeyip, şehitler vermiştir. Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert ve Lice İlçe Başkan Yardımcımız Orhan Mercan, bu kutlu görevi icra ederken karanlık zihniyetler tarafından haince şehit edilmişlerdir. Bu vesile ile davamız uğruna görevlerini ifa ederken şehit olmuş tüm dava arkadaşlarımıza da rabbimden rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz rahat uyusun. Davaları davamız yolları yolumuzdur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
20:17 Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluk tartışmalarına yanıt verdi
20:13 Daha lig başlamadan gerilim tavan yaptı! Fenerbahçe'den Dursun Özbek'in açıklamalarına jet hızında yanıt
19:54 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:49 Son Dakika: HSK kararnamesiyle 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
19:50 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluk kararını eleştirdi
19:46 Bu kez TFF'yi hedef aldı! Dursun Özbek'ten 1959 öncesi şampiyonluklarına bomba tepki
18:39 Okan Buruk: Fenerbahçe derbilerinde psikolojik üstünlük elde ettik
18:35 Özellikle derbilere dikkat çekti! Okan Buruk'tan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak sözler
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turunun ilk durağı Suudi Arabistan'da! Gündemde ortak yatırım ve ticari faaliyetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2023 20:54:06. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement