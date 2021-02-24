Son dakika haber... AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi'nde tek listeyle yapılan seçimde Mehmet Şerif Aydın, yeni il başkanı seçildi.

AK Parti Diyarbakır 7'nci Olağan İl Kongresi, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Leyla Şahin Usta'nın da katıldığı kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans yoluyla bağlandı. Tek listeyle yapılan seçimde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'na Mehmet Şerif Aydın seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partilerinin iktidarı ile Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandığını söyledi. Elde edilen kazanımların yeni, sivil ve demokrat bir anayasayla taçlandırılacağını ifade eden Yavuz, "Millet İstanbul'u çöpten, çukurdan, çamurdan kurtaran Recep Tayyip Erdoğan'ı lider olarak başa getirdi. O yiğit insan, liderimiz sayesinde Türkiye ve Diyarbakır çok değişti, dönüştü ve güzelleşti. İnanıyorum ki yine liderimizin öncülüğünde daha çok yenilikler ve güzellikler yaşayacağız. Türkiye'de bir zihniyet devrimi yaşandı. Bu zihniyet dönüşümü ve değişimi sonucunda geldiğimiz nokta imrenilecek bir noktadır. Tüm bu kazanımları, elde ettiğimiz bu imkanları kayda geçeceğimiz yeni, sivil, demokrat bir anayasayla, sizlerin destekleriyle taçlandıracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Diyarbakır'ın bir medeniyetler şehri, birlik, beraberlik ve kardeşliğin başkenti olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi, bizi bölmeye çalışanlara inat pekiştirmeliyiz. Annelerle terörün sonuna damga vurulacak bir hareket başladı. Türkiye'nin umudu olan AK Parti ve davamızı farklı kılan en önemli unsurlardan biri dava bilincimizin, şuurumuzun ve vefamızın olmasıdır. Elbette bir de Genel Başkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başımızda olmasıdır. Onun bizlere ve ülkemize çizdiği hedefler doğrultusunda el birliğiyle çalışmak zorundayız. 'Bölüşürsek tok, bölünürsek yok oluruz' anlayışıyla daha fazla kenetlenmeliyiz. Kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi, bizi bölmeye çalışanlara inat pekiştirmeliyiz. Kongre süreçlerimiz, davamızın pekiştiği, kardeşliğimizin, birbirimize olan muhabbetimizin ve sevgimizin arttığı en heyecanlı günlerimizdir."

'CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRİLDİ'

Kongrede, Bağlar Belediyesi'nin AK Partili Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da bir konuşma yaparak, AK Parti'nin bölgede Cumhuriyet tarihinin en büyük değişimine imza attığını söyleyerek, "Arkadaşlarımız davamız uğruna, PKK bölücü terör örgütünün hedefi olarak bedeller ödeyip, şehitler vermiştir. Dicle İlçe Başkanımız Deryan Aktert ve Lice İlçe Başkan Yardımcımız Orhan Mercan, bu kutlu görevi icra ederken karanlık zihniyetler tarafından haince şehit edilmişlerdir. Bu vesile ile davamız uğruna görevlerini ifa ederken şehit olmuş tüm dava arkadaşlarımıza da rabbimden rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimiz rahat uyusun. Davaları davamız yolları yolumuzdur" diye konuştu.