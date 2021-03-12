AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu

12.03.2021 17:13
AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu, System.String[]

AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada Aydın, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını tanıttı.

Burada konuşan Aydın, şehrin temel dinamiği olan basının çalışmalarında kendilerine destek sunmalarını istedi.

Memleketin derdiyle dertlendiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"İşimizi, gücümüzü, çocuğumuzu bir kenara bırakarak, memleketimiz için ne yapabilir, üretebilir, bölgeye nasıl katkıda bulunabiliriz, farkındalık yaratabilir miyiz, bölgede yaşanan güzel şeyleri daha da ileriye taşıyabilir miyiz ve varsa yanlışlıkları tamir edebilir miyiz düşüncesiyle yola çıkmış bir ekibiz. Bu konuda düşünce, eleştiri ve görüşlerinize ihtiyaç duyacağız. Bizleri gelip eleştirin. Sizler bu şehrin birer mensubusunuz. Diyarbakır'ın ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyolojik anlamda daha güzel günler yaşaması için temenni içerisindesiniz."

Aydın, çalışmaları sırasında hata yaptıkları zaman basın tarafından eleştirilmesini ve güzel işler yaptıklarında ise kendilerini destek verilerek, kent için güzel arayışlar içerisinde beraber olmak istediğini belirtti.

Aydın, yapacakları çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak 17 ilçede, sokak ve caddelerde insanlarla görüşerek, 'ne bekliyorlar, ne yapabiliriz, sorun nedir ve bu sorunlar nasıl giderilebilir' şeklinde sorularla 100 günlük bir eylem planı belirledik. 100 günün sonucunda teşkilatımızın yaptığı çalışmalar, sahada gözlemlediğimiz ve kentin dinamiklerinin bize getirdiği bilgiler ışığında geniş çaplı sonuç odaklı raporlarımız olacak. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza paylaşacağız. Bu konuda bize gerekli alan açılmış durumdadır."

Mehmet Şerif, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası
Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi         
19:52
Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı         
19:44
Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı         
19:33
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım         
18:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı         
15:43
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:01:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei