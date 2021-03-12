AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın basınla buluştu - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır Başkanı Mehmet Şerif Aydın, ulusal ve yerel basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen buluşmada Aydın, merkez ilçe, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarını tanıttı.

Burada konuşan Aydın, şehrin temel dinamiği olan basının çalışmalarında kendilerine destek sunmalarını istedi.

Memleketin derdiyle dertlendiklerini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"İşimizi, gücümüzü, çocuğumuzu bir kenara bırakarak, memleketimiz için ne yapabilir, üretebilir, bölgeye nasıl katkıda bulunabiliriz, farkındalık yaratabilir miyiz, bölgede yaşanan güzel şeyleri daha da ileriye taşıyabilir miyiz ve varsa yanlışlıkları tamir edebilir miyiz düşüncesiyle yola çıkmış bir ekibiz. Bu konuda düşünce, eleştiri ve görüşlerinize ihtiyaç duyacağız. Bizleri gelip eleştirin. Sizler bu şehrin birer mensubusunuz. Diyarbakır'ın ekonomik, siyasi, kültürel ve sosyolojik anlamda daha güzel günler yaşaması için temenni içerisindesiniz."

Aydın, çalışmaları sırasında hata yaptıkları zaman basın tarafından eleştirilmesini ve güzel işler yaptıklarında ise kendilerini destek verilerek, kent için güzel arayışlar içerisinde beraber olmak istediğini belirtti.

Aydın, yapacakları çalışmalar hakkında şunları kaydetti:

"Teşkilat olarak 17 ilçede, sokak ve caddelerde insanlarla görüşerek, 'ne bekliyorlar, ne yapabiliriz, sorun nedir ve bu sorunlar nasıl giderilebilir' şeklinde sorularla 100 günlük bir eylem planı belirledik. 100 günün sonucunda teşkilatımızın yaptığı çalışmalar, sahada gözlemlediğimiz ve kentin dinamiklerinin bize getirdiği bilgiler ışığında geniş çaplı sonuç odaklı raporlarımız olacak. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza paylaşacağız. Bu konuda bize gerekli alan açılmış durumdadır."