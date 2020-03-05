AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki

6 saat önce

AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatları, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatlarından CHP'li Özkoç'a tepki, System.String[]

AK Parti Diyarbakır, Batman ve Şırnak teşkilatları, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, partinin il binası önünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade eden Budak, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur. Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz."

Budak, bu hakaretlerin sadece Cumhurbaşkanına değil onun temsil ettiği makama ve bütün millete yapıldığını ifade etti.

Batman

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, CHP'li Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepkisini dile getirdi.

Gür, "?Birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gerektiği bir dönemde Cumhurbaşkanımıza ve milli birliğimize edepsizce dil uzatılmasını şiddetle kınıyoruz. Türkiye'nin elini zayıflatmayı amaç edinen ihanet çetelerine ve provokatörlere, adli merciler ve milletimiz, mutlaka hesap soracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şırnak

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, partinin il binası önünde yaptığı açıklamada, CHP'li Özkoç'a tepkisini ifade ederek, "CHP, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedememektedir. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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