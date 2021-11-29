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AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi

29.11.2021 13:47
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Partinin il binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aydın, kentin ulaşım probleminin giderilmesine yönelik raybüs yapımına ilişkin çalışmaların başladığını söyledi.

Diyarbakır ile Batman arasında karşılıklı seferler yapacak olan her bir vagonda 200 yolcunun taşınacağı 4 vagonlu raybüs siteminin ulaşımda kolaylık sağlayacağını belirten Aydın, "Raybüs seferleri için gerekli çalışmalara başlandı. Raybüs seferleri ile vatandaşlarımız, Diyarbakır ile Batman ilimiz arasında hem daha ucuza, hem de daha güvenli bir şekilde otobüs konforunda seyahat etme imkanına kavuşacak. Bu çalışmaların başlayacak olmasından dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ediyoruz." dedi.

Aydın, Bismil ilçesinde istihdamın artırılmasına yönelik yatırım ve kalkınma projeleri hayata geçirilmesi için çalışma yürüttüklerini dile getirerek, organize sanayi bölgesi ve çırçır fabrikaları sanayi sitesi yapımına ilişkin alan incelemesi ve proje değerlendirmesi yapıldığını aktardı.

Kent genelinde parti çalışmalarına yönelik faaliyetleri yoğun olarak sürdürdüklerini anlatan Aydın, Bağlar Gençlik Kolları Başkanlığının yurt genelinde kasım ayı içerisinde AK Parti'ye yeni genç üye kazandırma sıralamasında 3'üncü olduğunu belirtti.

Aydın daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi

Diyarbakır, Batman, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın bilgilendirme toplantısı düzenledi - Son Dakika
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