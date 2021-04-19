AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın'dan tramvay müjdesi - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, aylık basın değerlendirme toplantısı düzenledi.

İl Binası bahçesinde düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Aydın, dünya genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da salgının gölgesinde yaşamın devam ettiğini ve zor zamanların hep birlikte aşılacağını dile getirdi.

Alınan tedbirlerin Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edebileceğini aktaran Aydın, "Tedbirlerle ve vatandaşlarımızın da desteği ile hastalığın seyrini durduracağına ve yaz aylarımızın görece daha rahat koşullarda geçeceğine inanıyoruz. Hastalıkla temel mücadelenin maske, mesafe ve temizlik ötesinde aşı ve aşılanma oranlarının yükselmesi ile yapılabileceği artık herkesçe kabul gören bir gerçek haline gelmiş durumdadır." dedi.

Salgın sürecinde sadece Diyarbakır'da yaklaşık 270 bin kişiye valilik ve büyükşehir belediyesinin 600 milyon liraya yakın destekte bulunduğunu kaydeden Aydın, yardımların artarak devam etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın ulaşım sorununu çözmek için projeler geliştirdiklerini ve bunlardan en önemlisinin de tramvay (raylı sistem) projesi olduğunu bildiren Aydın, şunları aktardı:

"Tramvay yatırımının ön çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Çarşamba günü tramvay yatırımının uygulama projesi için ihaleye çıkılacaktır. Uygulama projesinin ihalesinden sonra artık yapım ve inşaat süreci başlayacak. Ardından da İnşallah ilk kazma vurulacak. Yerel yönetim ve merkezi yönetimin tüm imkanlarını bir araya getirerek Allah'ın izniyle tramvayı şehrimize kazandıracağız. Tramvay ve raylı sistem projemiz öncelikle Dağkapı ile Eğitim Araştırma Hastanemiz arasındaki 14 kilometrelik hatta, 23 istasyondan oluşacak olup 2024 yılına kadar tamamen hizmete girecektir."

Eğitim alanında da çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aydın, kentte ikinci bir üniversite için çalışmalara başladıklarını ve "Surkent Üniversitesi ismiyle hayata geçirmeyi planladıkları vakıf üniversitesinin bölgeye hitap edeceğini dile getirdi.