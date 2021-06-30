Üye Girişi
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu

30.06.2021 19:17
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır'da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul'un önemine vurgu yapan Aydın, "Yakın zamanda Yüzyılın en büyük projesi olan Kanal İstanbul'un temel atma törenine şahit olduk. Ülkemizin jeopolitik konumunu güçlendirecek ve hem ekonomik hem de siyasi olarak büyük bir güç katacak bu projenin Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.' İfadelerinde bulundu.

"Vatandaşlarını sorunlarını ve beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Diyarbakır'da insanlara sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına çözüm aramaya ve herkese hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Aydın, Aydın "Bizler Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak Haziran ayı ile birlikte İlçe İlçe 2023'e projemize Teşkilat olarak başlamış durumdayız. 16 İlçedeki tüm İlçe Başkanlarını, İçe Kadın Kolları Başkanlarını, İlçe Gençlik Kolları başkanlarını, İl Yönetimimizi, İl Kollarına ait yönetimleri ve Belediye Başkanlarımız ile Belediye Meclis üyelerimizi alarak 17.ilçeye gitmekteyiz. Gittiğimiz 17.ilçede de 21 gruba ayrılarak o ilçenin 21 ayrı noktasında aynı anda eş zamanlı olarak vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, şikayetlerini ve beklentilerini notlar halinde alıyoruz. Dönüp bu notları dosyalar haline getirip elimizdeki bütün imkanları zorlayarak onların beklentilerini karşılamaya, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 4 ilçemizde bunu gerçekleştirdik. Kulp, Bağlar, Silvan ve Bismil'den sonra 3 veya 5 Temmuzda da yeni bir İlçede bu programı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde imkanlar dahilinde yaz dönemi içerisinde 17 ilçemizi de tamamlamayı hedefliyoruz. Sonbaharda ve İlkbaharda bu ilçe programlarımızın güz ve bahar dönemlerini de gerçekleştireceğiz. Bu şekilde normal seçim takvimine kadar Diyarbakır'ımızdaki 1047 mahallemizin her birinde olmaya ve vatandaşlarımızın sorunlarıyla beklentileriyle uğraşmaya devam devam edeceğiz" diye konuştu.

"Diyarbakır'ın tüm ilçelerinde spor alanlarının yapımına başlanacak"

AK Parti hükümeti tarafından Diyarbakır'da hayata geçirilecek olan projelerle ilgilide konuşan Aydın, "Bildiğiniz üzere ay başında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ımıza teşrif etmişlerdi. Burada kaldığı süre içerisinde Valilikte İl Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve Belediye Başkan vekillerimizin katılımı ile İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yarın Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığımızın Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile Diyarbakır'ımızdaki yatırımlarına ilişkin olarak protokol imzalama töreni gerçekleştirilecek. Bu protokol imza töreni sonrası açıklanacağı üzere; Diyarbakır'ımızın hemen hemen tüm İlçelerinde hazırlanan projeler dahilinde semt sahaları, tenis kortları ve spor parkları yapımlarına başlanacak. Bu projelerin tamamlanması ile Diyarbakır'ımızın çehresinin sportif aktiviteler ve gençlerin spor yapabileceği alanlar açısından çok üst bir seviyeye çıkacağına inanıyoruz. Bu büyük ve tarihi yatırım projesinden dolayı; Başta Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve İl Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere emeği geçen tüm kaymakamlarımıza ve bürakratlarımıza Diyarbakır'ımız ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın sonrası Aydın, gazetecilerle sohbet etmesinin ardından toplantı son buldu. - DİYARBAKIR

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika

Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi 18:41 Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 18:08 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek 17:50 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıl için 5 milyon euro teklif etti         
19:16
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: Proje, yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak         
18:03
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi         
17:40
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim Emniyette kardeşini öldürdüğünü itiraf eden şahıs, mahkemede ifade değiştirdi: Panik geçirdiğim için öyle söyledim         
16:27
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 19:42:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement